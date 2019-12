SDAX | Corestate Capital: Mehr Geschäfte, weniger Shorts, passt

Nach dem seltsamen Kursverfall vor einiger Zeit, dem Aufholer und Q3-Zahlen, die eindeutig auf notwendige Transaktionen im Q4 hinweisen und warten lassen, zeigt Corestate, das man nicht nur auf diese Abschlüsse baut und hinarbeitet, sondern auch agiert: Corestate hat im Kundenauftrag ein großes bundesweites Mixed-Immobilienportfolio platziert. Die erfolgreiche Veräußerung wurde von der Beratung bis zum Transaktionsmanagement durch CORESTATEs leistungsstarke Full-Service-Immobilienplattform ermöglicht. Die Transaktion umfasst über ganz Deutschland verteilt 27 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von ca. 121.000 m² und umfasst die Assetklassen Micro Living, Retail Park sowie High Street Retail. Das Portfolio hat ein Investitionsvolumen in mittlerer dreistelliger Millionenhöhe und bietet jährliche Mieteinnahmen von ca. 17,4 Mio. Euro.

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE: "Die Umsetzung dieser anspruchsvollen Transaktion reflektiert, dass wir unseren institutionellen Kunden mit unserer Immobilienplattform über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien nachhaltig rentable Lösungen bieten können. Das gilt für die Assetallokation über die Verwaltung bis hin zur Exit-Strategie. Wir konnten insbesondere zwei Micro Living Objekte an Top-Standorten platzieren. In dieser wachsenden Assetklasse bauen wir kontinuierlich unsere führende europäische Marktstellung aus. Dank unserer hohen Asset Management Expertise übergeben wir dem neuen institutionellen Investor ein rundum gesundes und bestens aufgestelltes Portfolio."

Einer zieht sich zurück

PSquared Asset Management AG, die im Hoch 3,23 % SHORT Corestate waren, bauen diese Position relativ kontinuierlich ab, die letzte Reduktion wurde am 27.11.2019 gemeldet: "nur" noch 1,56% Shortposition an Corestate. Weiterhin irritiert die unverändert bei 0,50% liegende Muddy Waters Position, die seinerzeit einen Kurssturz auslöset, alle erwarteten eine "Studie" von Muddy zur Erläuterung, warum man diese Position eröffnete. Kam ber nichts - bis jetzt und seitdem hat sich der Kurs wieder gut erholt. Sturm im Wasserglas? Erst wenn die 0,50% geschlossen wurden, kann man richtig entspannen, insbesondere weil vieles operativ sich für Corestate im 4. Quartal entscheidet.

Q3 war in Ordnung, aber der große Sprung fehlt - noch

Man meldete am 12.11.2019 ein bereinigtes Konzernergebnis von 67,6 Millionen Euro (103,6 Millionen Euro). Das Konzernergebnis betrug 51,3 Millionen Euro (80,4 Millionen Euro). Da muss bis Jahresende ncoh einiges an Transaktionen passieren. Das weiß auch Corestate und bestätigt diese Erwartungshaltung auch: Thomas Landschreiber, Co-Founder und CIO der CORESTATE Capital Group dazu damals: "Unsere Produktplatzierungen laufen auf Hochtouren. Bis zum Jahresende stehen noch über 20 bedeutende Transaktionen für unsere Kunden mit entsprechenden Gebühreneinnahmen an. Wir gehen daher von einem starken vierten Quartal aus."

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Neben den Q3-Ergebnissen und der heutigen erfolgreichen Transaktion mit bestimmt "schönen" Einnahmen, werden vielelicht noch Nachrichten dieses Jahr folgen? Zusätzlich Optimismus gibt zumindest die Prognosebestätigung am 18.11.2019: "Vor diesem Hintergrund bestätigt die Gesellschaft den Finanzausblick für das Gesamtjahr mit einem Umsatz in der Bandbreite zwischen 285 Millionen und 295 Millionen Euro, einem EBITDA zwischen 165 Millionen und 175 Millionen Euro und einem bereinigten Konzernergebnis zwischen 130 Millionen und 140 Millionen Euro genauso wie die grundsätzliche Politik, rund die Hälfte des Gewinns je Aktie an die Aktionäre auszuschütten."

Was war passiert mit der Corestate Aktie im Oktober?

Am 16.10. gab es einen KURSEINBRUCH der Aktie bis auf 27,60 EUR (15:00 Uhr), die um 13:00 Uhr noch bei 35,75 EUR handelte - letztendlich schloss man bei 29,50 EUR (XETRA-Schluß 17:35 Uhr). Wieso? Gab es eine Prognosereduktion? Einen Bilanzskandal? Eine Ad-Hoc-Meldung? NEIN. Es gab wohl eine - im Fachjargon - Shortattacke.FORTSETZUNG

Aktuell (02.12.2019/ 07:50 Uhr) handeln die Aktien der Corestate im Tradegate-Handel zum Handelsschluß Freitag im Minus mit - 0,76 % (- 0,25 EUR) bei 32,55 EUR. Der Kurseinbruch vom 16.10. wurde gut weggesteckt. Ob heute ein guter Tag für die Aktie wird?



