SDAX | Corestate Capital: Fonds voll investiert - mehr als 320 Mio. EUR in Wohnimmo-Fonds

30.03.2020 - Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) hat einen weiteren Wohnimmobilienfonds voll investiert - Abschlussobjekt liegt in Trier. Der institutionelle Fonds umfasst neun Neubau-Projekte in Metropolregionen und prosperierenden Städten in ganz Deutschland. Der Großteil des Portfolios zeichnet sich durch eine besonders klimafreundliche Bauweise nach KfW55-Standard aus. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei über 320 Mio. Euro. Alleiniger Investor mit einem Eigenkapital von 200 Mio. Euro ist ein großes deutsches Versorgungswerk.

DOPPELTURBO - Wirecard und Evotec könnten diese Woche ...

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Wir bieten unseren institutionellen Kunden einmaligen Zugang zu sicheren und rentablen Investmentobjekten und folgen mit unserem Produktangebot in der Assetklasse German Residential konsequent der zunehmenden Nachfrage nach hochwertigem urbanem Wohnraum in Deutschland. Gleichzeitig berücksichtigen wir ihre wachsenden ESG-Anforderungen an die Investments. Dabei profitieren unsere Kunden von höchst attraktiven Renditen um 4 Prozent."

Corestate?

CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 28 Mrd. Euro. Als eine voll integrierte Immobilien-Plattform bietet CORESTATE seinen Kunden fundierte Expertise in den Bereichen Investment- und Fonds Management sowie Immobilien-Management Services aus einer Hand. Das Unternehmen ist international als angesehener Geschäftspartner für institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verfügt über 42 weitere Büros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Zürich, Amsterdam und Singapur. CORESTATE beschäftigt über 800 Mitarbeiter.

Aktuell (30.03.2020 / 09:11 Uhr) notierten die Aktien der Corestate Capital Holding S.A. im Tradegate-Handel im Minus mit -0,35 EUR (-1,35%) bei 26,65 EUR.