SDAX | CTS EVENTIM: Wachstum plus Frankreichphantasie

22.08.2019 - CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306),einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat im ersten Halbjahr 2019 deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr (606,6 Mio. Euro) um 14,8 Prozent auf 696,6 Mio. Euro. Das normalisierte EBITDA erhöhte sich um 18,7 Prozent auf 111,8 Mio. Euro (VJ: 94,1 Mio. Euro) und übertraf damit erstmals nach sechs Monaten die 100-Mio.-Euro-Marke. Die normalisierte EBITDA-Marge stieg auf 16,0 Prozent nach 15,5 Prozent im Vorjahr.

Zu diesen Entwicklungen trugen sowohl das Ticketing- als auch das Live Entertainment-Geschäft bei. Dabei konnten beide Segmente ihre Wachstumsdynamik im zweiten Quartal beschleunigen.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "CTS EVENTIM steuert auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zu. Unser Umsatz- und Ergebniswachstum hat in den vergangenen Monaten an Dynamik gewonnen und wird von beiden Segmenten getragen. Unter anderem haben wir unser Onlineticket-Volumen um mehr als sechs Prozent verbessert. Darüber hinaus hat CTS EVENTIM wichtige strategische Weichen für die Zukunft gestellt: im Ticketing durch unseren geplanten Einstieg bei France Billet, im Live Entertainment durch die Gründung unseres Promoter-Netzwerks EVENTIM LIVE."

Im Segment Ticketing verbesserte CTS EVENTIM seinen Umsatz in den ersten sechs Monaten um 9,2 Prozent auf 200,2 Mio. Euro (VJ: 183,4 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA erhöhte sich um 13,3 Prozent auf 74,4 Mio. Euro (VJ: 65,6 Mio. Euro). Maßgeblicher Treiber war ein weiterer Anstieg des Onlineticket-Volumens: Über die eigenen Online-Plattformen verkaufte CTS EVENTIM im ersten Halbjahr 23,7 Mio. Tickets, ein Zuwachs von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (22,4 Mio.). Im zweiten Quartal erhöhte sich das Onlineticket-Volumen um 8,3 Prozent.

Deutliches Wachstum erzielte CTS EVENTIM auch mit seinen Live Entertainment-Aktivitäten. Der Umsatz in diesem Segment erhöhte sich um 17,6 Prozent auf 504,5 Mio. Euro (VJ: 429,1 Mio. Euro) und lag damit erstmals nach sechs Monaten bei mehr als einer halben Mrd. Euro. Das normalisierte EBITDA stieg um 31,1 Prozent auf 37,4 Mio. Euro (VJ: 28,5 Mio. Euro).

Verschiedene Promoter von EVENTIM LIVE verzeichneten ein starkes Tourneegeschäft. Positive Impulse lieferten zudem erfolgreiche Festivals - wie etwa "Rock am Ring" und

"Rock im Park" -, die Akquisitionen in Italien sowie die von CTS EVENTIM betriebenen Venues: Während die Kölner LANXESS arena unter anderem als Ausrichterin der Handball-Weltmeisterschaft fungierte, verzeichnete auch die im Januar neu eröffnete K.B. Hallen in Kopenhagen eine positive Geschäftsentwicklung.

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten erwartet

CTS EVENTIM auch für das Gesamtjahr 2019 weiterhin ein Umsatz- und Ergebniswachstum.

CTS ist wie groß?

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. 2018 wurden rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt

CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des SDAX. Im Jahr 2018 erwirtschafteten 3.141 Mitarbeiter in 21 Ländern einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro.

