SDAX | CEWE schnappt sich starken Partner

Unter der Überschrift "Bootsphoto powered by CEWE" werden die Kunden sowohl auf der Webseite von Boots als auch in über 1.000 stationären Filialen CEWE-Produkte bestellen können. Am Point of Sale sollen rund 2.500 CEWE Fotostationen sowie Produktdisplays aufgestellt werden. An den CEWE Fotostationen können entweder CEWE SOFORTFOTOS ausgedruckt oder aber weitere Produkte wie das CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS oder CEWE KALENDER bestellt werden.

CEWE-CEO Christian Friege: "CEWE und Boots passen gut zusammen" CEWE-Chef Dr. Christian Friege zeigt sich zufrieden über die Vereinbarung: "Die große Tradition von Boots im Vertrieb von Fotodienstleistungen passt ganz hervorragend zur langjährigen Omnichannel-Erfahrung von CEWE. Weit mehr als jeder andere Anbieter in Europa arbeiten wir mit Einzelhandelspartnern zusammen. Wir freuen uns, mit Boots eine langfristige Partnerschaft zu beginnen und so unsere Marktposition in Großbritannien nachhaltig auszubauen."

Cewe - stiller Riese

Die CEWE-Gruppe ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.Das Premiumprodukt CEWE FOTOBUCH und weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, WhiteWall und Cheerz - sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos verarbeitet Cewe rund 2,2 Mrd. Fotos jährlich.

Zusätzlich hat die CEWE-Gruppe für den noch jungen Onlinedruck-Markt eine Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, CEWE-PRINT.de, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte die Konsumenten. CEWE arbeitet seit Jahrzehnten mit diversen Einzelhandelspartnern in 24 Ländern Europas zusammen. Dabei wird grundsätzlich wie bei Boots eine Omnichannel-Lösung angeboten. Zu den Partnern gehören etwa dm, Müller, Budni, Edeka, Saturn, Rossmann, Bipa, Kruidvat, teta, Leclerc oder FNAC.

Die CEWE-Gruppe ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitern sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend. So werden beispielsweise alle CEWE-Markenprodukte klimaneutral hergestellt.Die CEWE-Gruppe ist mit mehr als 4.000 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern präsent und wuchs 2018 im Umsatz auf 653 Mio. Euro.

