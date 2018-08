SDAX | Borussia Dortmund mit Rekordumsatz

Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092) steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 (1.07.2017 - 30.06.2018) den Konzernumsatz um EUR 130,4 Mio. bzw. 32,1 % auf einen Rekordumsatz in Höhe von EUR 536,0 Mio. (Vorjahr EUR 405,7 Mio.).

Das Konzernergebnis nach Steuern betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr EUR 28,5 Mio. (Vorjahr EUR 8,2 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 31,8 Mio. (Vorjahr EUR 9,1 Mio.), dasoperative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf EUR 126,6 Mio. (Vorjahr EUR 74,1 Mio.).

Die Konzernumsatzerlöse betrugen EUR 536,0 Mio. (Vorjahr EUR 405,7 Mio.). Diese betreffen mit EUR 42,3 Mio. (Vorjahr EUR 43,9 Mio.) Spielbetrieb, EUR 122,3 Mio. (Vorjahr EUR 125,8 Mio.) TV-Vermarktung, EUR 94,0 Mio. (Vorjahr EUR 87,4 Mio.) Werbung, EUR 222,7 Mio. (Vorjahr EUR 77,3 Mio.) Transfergeschäfte, EUR 25,2 Mio. (Vorjahr EUR 31,9 Mio.) Catering Conference Sonstiges sowie EUR 29,5 Mio. (Vorjahr EUR 39,5 Mio.) Merchandising.

Die Konzerngesamtleistung betrug EUR 539,9 Mio. (Vorjahr EUR 409,9 Mio.).

Die Personalaufwendungen im Konzern erhöhten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von EUR 177,9 Mio. um EUR 8,8 Mio. auf EUR 186,7 Mio. Die Abschreibungen im Konzern stiegen von EUR 63,4 Mio. um EUR 27,2 Mio. auf EUR 90,6 Mio. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Konzerns haben sich im Vergleich zum Vorjahr von EUR 132,0 Mio. um EUR 74,5 Mio. auf EUR 206,5 Mio. erhöht.

Das Konzernfinanzergebnis verschlechterte sich von EUR -1,5 Mio. um EUR -2,8 Mio. auf EUR -4,3 Mio. Insgesamt erzielte Borussia Dortmund im Geschäftsjahr 2017/2018 ein Konzernergebnis von EUR 28,5 Mio. (Vorjahr EUR 8,2 Mio.).

Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund.

Die Umsatzerlöse im Einzelabschluss der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr (1.07.2017 - 30.06.2018) EUR 495,0 Mio. (Vorjahr EUR 352,6 Mio.).

Im Einzelabschluss hat die Gesellschaft ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von EUR 26,4 Mio. (Vorjahr 6,3 Mio.) erwirtschaftet.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) im Einzelabschluss belief sich auf EUR 29,6 Mio. (Vorjahr EUR 7,6 Mio.), dasoperative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Einzelabschluss belief sich auf EUR 118,7 Mio. (Vorjahr EUR 61,0 Mio.).

Angesichts der Ergebnislage beabsichtigt die Geschäftsführung, dem Aufsichtsrat für den gemeinsam zu fassenden Gewinnverwendungsvorschlag an die ordentliche Hauptversammlung 2018 u.a. die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,06 EUR für das Geschäftsjahr 2017/2018 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen. Hierüber wird der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 10.9.2018 einen Beschluss fassen. Die endgültige Endscheidung über die Gewinnverteilung obliegt bei der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA indes allein der Hauptversammlung.

