SDAX | Biotest AG erwirbt weiteres Plasmasammelzentrum

15.11.2018 - Die Plasma Service Europe GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Biotest AG (ISIN: DE0005227235), hat ein Plasmapheresezentrum in Hannover erworben. Der Betriebsübergang des Zentrums wird im ersten Quartal 2019 erwartet. Dieser Kauf ist ein Schritt zu einer besseren Eigenversorgung mit Plasma.

"Strategisch streben wir in Europa ein über alle Länder ausgewogenes Wachstum in der Plasmaversorgung an. Mit dieser Akquisition können wir den hohen Versorgungsgrad mit deutschem Plasma weiter steigern.", sagt Dr. Martin Reinecke, Senior Vice President Global Plasma Alliances and Protein Supply der Biotest AG.

Das gesammelte Plasma wird ausschließlich bei der Biotest AG in Dreieich weiterverarbeitet. Regelmäßig durchgeführte Audits stellen die hohen gesetzlichen und internen Qualitätsanforderungen sicher.

Menschliches Blutplasma ist der Ausgangsstoff zur Herstellung von Plasmaproteinpräparaten, die in der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Immunsystems, des Blutsystems sowie in der Notfallmedizin zum Einsatz kommen. Biotest gehört zu den weltweit sechs größten Herstellern von Plasmaproteinprodukten.

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.

Aktuell (15.11.2018 / 08:20 Uhr) notieren die Aktien der Biotest AG im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +0,05 EUR (+0,23 %) bei 22,10 EUR.



