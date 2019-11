SDAX | BayWa holt sich jemanden an Bord

28.11..2019 – Die BayWa AG (ISIN: DE0005194062) befindet sich in Endverhandlungen über die Aufnahme eines neuen Gesellschafters bei der BayWa r.e. renewable energy GmbH, einer bislang 100%-igen Tochtergesellschaft der BayWa AG.

Die BayWa AG hat ein Bieterverfahren durchgeführt und mehrere attraktive Angebote von Investoren erhalten, die sich mit ca. 49% an der BayWa r.e. renewable energy GmbH als Gesellschafter beteiligen möchten. Der Vorstand der BayWa AG geht davon aus, das Bieterverfahren kurzfristig zu einer Bewertung abschließen zu können, die über den ursprünglichen Erwartungen der Gesellschaft liegt. Die Aufnahme des neuen Investors soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung erfolgen. Zweck des neuen Gesellschafters ist es Geld für die weitere Expansion zu erhalten. Es geht also darum einen Beschleuniger einzulegen und gleichzeitig die Kontrollmehrheit zu behalten.

Gute Neun Monate

Die Gesellschaft hat die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019 erfolgreich abgeschlossen: Während der Umsatz zum 30. September 2019 leicht auf 12,5 Mrd. Euro (Q1-3/2018: 12,2 Mrd. Euro) anstieg, legte das EBIT mit 77,3 Mio. Euro (Q1-3/2018: 28,3 Mio. Euro) deutlich zu. FORTSETZUNG

HIER: BayWA AG will auch bei renewables durchstarten. Der Rest bringt mehr Gewinn, aber stagniert beim Umsatz: ANALYSE BayWa AKTIE HIER UND AKTUELL.

Aktuell (28.11.2019 / 19:06 Uhr) notieren die Aktien der BayWa AG im XETRA-Handel zum Handelsschluss mit einem Plus von +0,40 EUR (+1,33%) bei 30,40 EUR.



