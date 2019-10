SDAX | BVB-Aktie wieder im Aufwind

04.10.2019 – Das Auf und Ab der letzten Monate, der Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092), geht weiter. Ordentlich Rückenwind bekommt die Aktie jedoch durch den 2:0 Auswärtssieg, durch zwei Tore von Achraf Hakimi, der Borussia bei Slavia Prag am Mittwochabend. Dieser Sieg bringt die Borussia aus Dortmund einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale in der diesjährigen Champions League Saison. Das nächste Spiel in diesem Wettbewerb bestreitet der BVB am 23.10.2019 bei Inter Mailand. In der Bundesliga gastiert der BVB am kommenden Samstag beim aktuellen Tabellendritten SC Freiburg. Hier wartet auf die Borussia keine leichte Aufgabe. Nach zwei Unentschieden in Folge in der Bundesliga, muss der BVB schnellstens in die Erfolgsspur zurückkehren um nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Sollte sich hier wieder der angestrebte Erfolg einstellen und die Personalie Mario Götze geklärt werden, werden sich die Aktionäre weiter über die Entwicklung der Aktie freuen dürfen.

Aktuell (04.10.2019 / 15:03 Uhr) gehören die Papiere des BVB zu den Gewinnern des Tages im SDAX und die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,23 EUR (+2,50 %) bei 9,62 EUR.



Chart: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

