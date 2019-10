SDAX | Amadeus FiRe läuft!

24.10.2019 – In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 erreichte die Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108) einen konsolidierten Umsatz von EUR 173,5 Millionen, eine Steigerung um 13,9 Prozent. Das Bruttoergebnis der Amadeus FiRe Gruppe stieg in den ersten neun Monaten 2019 um 13,5 Prozent auf EUR 83,4 Millionen. Die damit erzielte Rohertragsmarge sank dabei leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 48,1 Prozent. Der leichte Rückgang liegt an dem veränderten Dienstleistungsmix in Folge des überdurchschnittlich starken Wachstums der vergleichsweise margenschwächeren Dienstleistungen Zeitarbeit und Interim Management.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die Vertriebs- und Verwaltungskosten erhöhten sich um 12,5 Prozent auf EUR 52,0 Millionen. Im Wesentlichen resultiert dieser Anstieg aus der personellen Ausweitung der Vertriebsorganisation, der allgemein positiven Gehaltsentwicklung sowie erfolgsbedingt höheren variablen Vergütungen.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) stieg um 14,9 Prozent auf EUR 31,6 Millionen. Die EBITA-Marge verbesserte sich im Berichtszeitraum bei gleicher Anzahl fakturierbarer Tage leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent.

Das Periodenergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2019 auf EUR 21,0 Millionen, ein Zuwachs um 14,0 Prozent. Das Ergebnis je Aktie, bezogen auf das den Stammaktionären des Mutterkonzerns zurechenbare Periodenergebnis, konnte um 50 Cent auf EUR 4,00 gesteigert werden.

Der Vorstand geht weiterhin davon aus, im Geschäftsjahr 2019 das Vorjahres-EBITA um über 10 Prozent ausweiten zu können. Damit bestätigt der Vorstand seine zum Halbjahresfinanzbericht angepasste Prognose und verweist für weitere Ausführungen auf den Halbjahresfinanzbericht 2019.

