SDAX | ADO Properties will verkaufen

17.09.2019 - Gestern reagierte ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413), auf Gerüchte und veröffentlichte folgende Meldung:

"Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktgerüchte und im Einklang mit der kommunizierten Wertschöpfungsstrategie der ADO Properties S.A. (die "Gesellschaft") bestätigt die Gesellschaft, dass sie sich in Gesprächen über den möglichen Verkauf von rund 5.800 Wohneinheiten sowie zugehörigen Gewerbeeinheiten und Stellplätzen befindet. In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft eine unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen, in der die Grundlagen für die Gespräche dargestellt sind. Eine mögliche Transaktion ist jedoch von verschiedenen Punkten, die noch zu vereinbaren sind, und verschiedenen erforderlichen Genehmigungen abhängig, unter anderem vom Abschluss eines endgültigen Anteilskaufvertrags".

Jetzt kann natürlich entsprechend spekuliert werden, Jedenfalls dürfte es um einen vernünftigen Kaufpreis gehen, insbesondere seit die Berliner Mietpreisbremse ja doch nicht so extrem werden soll, wie zwischenzeitlich befürchtet worden war. Die ADO Properties S.A. könnte viel Geld erlösen, was macht sie dann daraus? Spannend. Analyse vom 16.09.2019 JETZT sichern.

Gestern (16.09.2019 / 17:45 Uhr) schlossen die Aktien der ADO Properties S.A. auf XETRA bei 34,86 EUR um 1,64% niedriger.



Chart: ADO Properties S.A. | Powered by GOYAX.de

