SC Johnson Deutschland zu einem der besten Arbeitsplätze 2017 ernannt

Das Unternehmen wird zum 12. Mal für sein Engagement fürArbeitsplatzqualität gewürdigtRacine, Wisconsin (ots/PRNewswire) - SC Johnson, Hersteller sobeliebter Marken wie Glade®, WC-Ente®, Mr Muscle® und Autan®, gabheute bekannt, dass SC Johnson Deutschland vom Great Place to Work®Institute als einer der besten Arbeitsplätze 2017 anerkannt wurde.Dies ist seit 2003 das zwölfte Jahr, in dem das Unternehmen dieAuszeichnung in Deutschland erhält und in der Rangliste derUnternehmen mit 50 bis 500 Mitarbeitern an Nein. 17 Stelle steht."Die Position von SC Johnson Deutschland spiegelt Teamgeist, Stolzund Fairness am Arbeitsplatz wider", so Fisk Johnson, Chairman undCEO von SC Johnson. "Ich gratuliere den dortigen Mitarbeitern zuzwölf Jahren Aufrechterhaltung einer Kultur des Respekts undgleichzeitiger Entwicklung eines erfolgreichen, leistungsstarkenArbeitsumfelds."Neben dem Team aus Deutschland wird bereits SC Johnson Venezuelaauf der Liste der besten Arbeitsplätze 2017 vom Great Place to Work®Institute geführt.Die Liste der besten Arbeitsplätze stellt die weltgrößte jährlicheStudie der Arbeitsplatzqualität dar. Die Einstufung wird anhand derErgebnisse von Mitarbeiterumfragen und Informationen über dieUnternehmenskultur, -programme und -grundsätze vorgenommen.In den USA wurde SC Johnson bereits 28 Mal vom Magazin WorkingMother in die Liste der 100 besten Unternehmen für arbeitende Mütteraufgenommen. Letztes Jahr erhielt das Unternehmen die perfekteBewertung von 100 Prozent im Corporate Equality Index (Index überChancengleichheit in Unternehmen) von der Human Rights Campaign.Darüber hinaus wurde SC Johnson 2016 vom Great Place to Work®Institute zu einem der 25 World's Best Multinational Workplacesernannt und erreichte somit Platz 20 in der Rangliste der weltbestenmultinationalen Arbeitsplätze. Das war das fünfte Mal, dass dasUnternehmen in diese Liste aufgenommen wurde.Über SC JohnsonSC Johnson ist ein Familienunternehmen, das für innovative,qualitativ hochwertige Produkte, Qualität am Arbeitsplatz und einlangfristiges Engagement für die Umwelt und die Regionen, in denen estätig ist, steht. Das in den USA ansässige Unternehmen gehört zu denweltweit führenden Herstellern von Haushaltsreinigungsmitteln undProdukten für die Lagerung zu Hause, die Luftpflege,Schädlingsbekämpfung und Schuhpflege sowie professionelle Produkte.Es vertreibt die bekannten Marken GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®,RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® und ZIPLOC® in den USA undanderen Märkten. Die außerhalb der USA vertriebenen Marken umfassenAUTAN®, TANA®, BAMA®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MRMUSCLE® und RIDSECT®. Das 131 Jahre alte Unternehmen mit einem Umsatzvon 10 Mrd. US-Dollar beschäftigt weltweit etwa 13.000 Mitarbeiterund verkauft Produkte in nahezu allen Ländern der Welt.www.scjohnson.comLogo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161209/447680LOGOPressekontakt:SC Johnson Global Public AffairsUSPublicAffairs@scj.com+1-262-240-2660Original-Content von: SC Johnson, übermittelt durch news aktuell