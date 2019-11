SC 19 Denver/USA: Infortrend präsentiert dort hochskalierbare Scale-out NAS, die den hohen HPC-Anforderungen gerecht wird

Taipeh (ots/PRNewswire) -Getrieben von der dringenden Notwendigkeit, Rechenlösungen fürHerausforderungen aus den Bereichen Präzisionsmedizin, intelligenteStädte, erneuerbare Energien und andere datengesteuerte Anwendungenbereitzustellen, wächst die Nachfrage im Bereich HPC deutlich.Auf der SC 19 stellt Infortrend seine EonStor CS Scale-Out NASvor, der es Anwendern ermöglicht, Leistung und Kapazität durchHinzufügen von Netzknoten zu erhöhen und somit datenintensiveAnwendungen zu erfüllen. CS unterstützt auch Scale-Up-Funktionen, beidenen bis zu 84 Laufwerke hinzugefügt werden können. Mit einerLeistung von mehr als 100 Gbit/s und einer Kapazität von mehr als 100PB kann die überlegene Skalierbarkeit von CS problemlos mit demWachstum Ihres Unternehmens Schritt halten.Neben Leistung und Skalierbarkeit bietet CS einen vollständigenDatenschutz und eine hohe Datensicherheit. Um Datenverlust zuvermeiden, unterstützt CS den Schutzmechanismus "From Disk toCluster": Sollte ein beliebiges Element ausfallen, so bedeutet diesweder Datenverlust noch eine Beeinträchtigung der Systemleistung.Darüber hinaus unterstützt CS sowohl SED (Self-Encryption Drive) alsauch WORM (Write Once Read Many), um Datenverfälschungen zuvermeiden.Ein weiterer Messeschwerpunkt von Infortrend ist die UnifiedStorage EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SC19/20191112003?re=/de/products/gs) mit 4U-60bay und Unterstützungfür 32Gb FC-Konnektivität. Dieser Speicher mit hoher Dichte und hoherBandbreite ist auch für die Verarbeitung umfangreicher Daten beigleichzeitiger schneller und zuverlässiger Datenübertragungausgelegt.- Erfahren Sie mehr über das EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SC19/20191112002?re=/de/products/cs)Scale-out NAS- Erfahren Sie mehr über EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/SC19/20191112003?re=/de/products/gs)Treffen Sie Infotrend auf der SC 19Stand 1695Colorado Convention Center, Denver18. bis 21. November 2019https://www.infortrend.com/us/event/2019/sc19showÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com .Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum derjeweiligen Besitzer.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell