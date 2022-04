SCOTCH & SODA PRÄSENTIERT 'I AM SCOTCH & SODA', ZWEI NEUE DÜFTE, INSPIRIERT VON DER KRAFT DER SELBSTENTFALTUNG.

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Fashion-Marke Scotch & Soda aus Amsterdam verkündet den Launch ihrer neuen Duftlinie I AM SCOTCH & SODA mit zwei neuen Eaux de Parfum. Beide Düfte zelebrieren die Individualität der Person, die sie trägt. Inspiriert durch die Energie der Selbstentfaltung, können diese Düfte zu jeder Gelegenheit und jederzeit -Tag und Nacht - getragen werden - der Scotch & das Soda. Mit "Dare to be yourself" - "Habe den Mut, Du selbst zu sein." - als offiziellem Slogan fangen beide Parfums den freien Geist von Amsterdam ein – Scotch & Sodas Heimatstadt.Ein Parfum vereint Duftnoten von Amber und Holz und ist von der Café-Kultur der Stadt inspiriert, bei der es sich die Amsterdamer mit Freunden an den weltberühmten Grachten gemütlich machen. Kopfnoten von leichter Bergamotte, würzigem pinkem Pfeffer und frischer Grüner Minze treffen auf ein klares, lebendiges Herz aus Geranie, Lavendel und Salbei. In der Basis runden Atlaszeder, Labdanum Absolute und Vetiver den Duft wunderbar ab und verleihen ihm einen holzigen Touch.Inspiriert vom berühmten Bloemenmarkt in Amsterdam tritt der zweite Duft leichter, floral und mit einem Hauch an Moschus auf. Fruchtige Kopfnoten von Apfel, Lychee und Melone vereinen sich mit einem leichten, floralen Herzen aus Rose und Maiglöckchen zu einem Duft, der fröhliche, jugendliche Energie versprüht. Abgerundet wird das Parfum durch warme Basisnoten von Cashmeran, Moschus und Sandelholz.Der kreative Kopf dieser zwei Düfte ist die Künstlerin und Parfümeurin Philippine Courtière. In ihrer Zeit bei Firmenich, dem weltweit größten privaten Duftstoffhersteller, hat sie diese zwei Duftprofile entwickelt.Die Glasflakons wurden vom renommierten Atelier Christian von der Heide in Hamburg kreiert. Das für beide Parfums identische Design ergänzt die einzigartigen Charaktere der Düfte und unterstreicht die für Scotch & Soda typische Liebe für Details. Sowohl an der Flaschenschulter wie auch am Flaschenhals sind die legendären drei Kreuze Amsterdams in einer modernen Version zu entdecken. Als ein X vereinen sie den Messingverschluss mit dem Boden auf überraschende Art und Weise. Beide Flakons sind in farbenfrohe Boxen gehüllt, auf deren Vorderseite das neue Und-Logo von Scotch & Soda geprägt ist. Die Farbe jeder Box – entweder in mattem Orange oder Pink – passt hervorragend zur Farbe des jeweiligen Dufts.Das Shooting für die Kampagne fand in Berlin statt und fängt die jugendliche Energie beider Düfte meisterhaft ein. Die deutsche Fotografin Lisa Wassmann, deren Arbeiten neben anderen renommierten Publikationen bereits in der Vogue und New York Times zu sehen waren, lichtete für die Kampagne die Models Kim Daria, Christen Ruhle und Giuseppe Forchia sowie Felix Mayr ab – einen Schweizer Schauspieler, der für seine Rollen in den Netflix Serien Unorthodox und Kitz bekannt ist.Mit dem Launch von I AM SCOTCH & SODA erweitert die Marke ihre Duftlinie nochmals, zu der bereits der Signature-Duft BARFLY (2010), WITH LOVE (2019) und ISLAND WATER (2020) für Damen und Herren gehören.Die beiden Eaux de Parfum sind mit 60 ml im Einzelhandel für 59,95 € sowie auf der Scotch & Soda Website und in direkt betriebenen Stores der Marke erhältlich.Über Scotch & SodaScotch & Soda wurde in Amsterdam geboren und zelebriert den freien Geist seiner Geburtsstadt. Endlos optimistisch setzt sich die Marke für Individualität, Authentizität und die Kraft des Selbstausdrucks ein, um das Einzigartige zu schaffen – eine Haltung, die sich in ihren Designs widerspiegelt. Die Kollektionen von Scotch & Soda umfassen Herren-, Damen- und Kinderbekleidung, Denim, Brillen, Düfte und Accessoires und nehmen einen einzigartigen Platz in der heutigen globalen Modelandschaft ein.Zu finden sind die Kollektionen weltweit in 255 freistehenden Geschäften in Europa, Nordamerika, Asien, dem Mittleren Osten, Afrika und Australien sowie in 7.000 Geschäften in einigen der größten Städte der Welt, darunter New York, London und Paris. Die Online-Aktivitäten der Marke liefern außerdem in über 70 Länder.Weitere Informationen finden Sie unter www.scotch-soda.comBildmaterialBitte klicken Sie hier (https://wetransfer.com/downloads/39a18298ee484d4e17e7f4b7aeb6f2c320220408162838/11da0518b3c025b1c585bcfa152b9e9a20220408162838/589ad7), um Bilder des neuen Eau de Parfums „I AM SCOTCH & SODA" herunterzuladen(Bildnachweis: „Mit freundlicher Genehmigung von Scotch & Soda")Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1793988/I_Am_Scotch_and_Soda.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1793985/I_Am_Scotch_and_Soda_EN.pdfPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1793984/I_Am_Scotch_and_Soda_DE.pdfPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1793986/I_Am_Scotch_and_Soda_FR.pdfPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1793987/I_Am_Scotch_and_Soda_NL.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1525212/Scotch_and_Soda_Logo.jpgMedienanfragen Daniel UrrutiaCommunications Directorurrutia.daniel@scotch-soda.comPressekontakt:+33 7 71 95 29 63Original-Content von: Scotch & Soda, übermittelt durch news aktuell