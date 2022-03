SCONTINVEST INCOME PORT-EUR: Sollte man jetzt zugreifen?

Die Analyse des 52 Wochenhochs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Am 17. November 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 1.140,45 Euro das 52 Wochenhoch. 116 Tage sind vergangenen und seither fiel der Kurs um -4,49 Prozent. Die Investoren von SCONTINVEST INCOME PORT-EUR mussten also in den letzten 116 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

SCONTINVEST INCOME PORT-EUR: Die Bullen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!