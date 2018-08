Neuwied (ots) - E-Mobilität, Smart Factory, IIoT ... die Industriebefindet sich in einem massiven Wandel. Welchen Herausforderungenbegegnen produzierende Unternehmen durch die zunehmendeDigitalisierung, beispielsweise in der Automotive-Branche? HinktDeutschland in puncto E-Mobilität hinterher und warum? Diese undweitere Fragen beantwortet die SCIIL AG am 20. und 21. September beim"Forum'18" im historischen Stadtbad in Neuwied. Die von SCIILausgerichtete Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Titel"E-Mobilität und Digitale Transformation in der Industrie - QuoVadis?". Sprecher sind unter anderem Christian Lindner (FDP) mitseiner Keynote zur Frage: "Zukunft der Mobilität - wo stehtDeutschland?".Die SCIIL AG ist auf die Entwicklung von Softwarelösungen imBereich CAQ und MES spezialisiert. Diese dienen zur Kontrolle,Steuerung und Optimierung von modernen Fertigungsprozessen zwecksQualitätssicherung, Fehlerminimierung und Effizienzsteigerung. DasUnternehmen zählt dabei zu den Vorreitern in der Entwicklungkorrespondierender Industrie 4.0-Anwendungen wie Industrial Apps,Mobile Audits, IIoT-Lösungen etc.Karl Nallin, CEO der SCIIL AG, erklärt: "Die Prozesse in denFabriken ändern sich gerade maßgeblich. Systeme werden vernetzt, derAustausch von Produktionsdaten erfolgt in Echtzeit und immer mehrAutomatisierungsszenarien werden integriert. Ein hoherAutomatisierungsgrad ist in einigen Branchen mittlerweilewettbewerbsentscheidend." Karl Nallin fährt fort: "BeispielsweiseAutomobilzulieferer stehen heute unter einem enormen Wettbewerbsdruckbei steigenden Compliance- und Qualitäts-Anforderungen. Sicherheit,Effizienz und Transparenz in der Fertigung müssen dabei gewährleistetsein."Welche Anforderungen es auf dem Weg zur Smart Factory gibt und wiediese erfüllt werden können, das thematisieren die Experten ebensowie die Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität. Inhalte derVorträge und der anschließenden Podiumsdiskussion am erstenVeranstaltungstag sind unter anderem: Sollten diedeutschen/europäischen OEMs vollständig auf E-Mobilität umsteigen,weil es per "common sense" die beste Möglichkeit ist? Gibt es echteAlternativen? Und ist beispielsweise der chinesische Markt derdeutschen Industrie meilenweit voraus? Welche Rolle spielt "Qualitätmade in Germany" dabei?Die zweitägige kostenfreie Informationsveranstaltung findet am 20.und 21. September im historischen Stadtbad (SCIIL AG, Marktstrasse83, 56564 Neuwied) statt. Sie richtet sich an alle Interessenten ausIndustrie und Wirtschaft. Im Anschluss an den ersten Tag gibt es eineAbendveranstaltung mit Schifffahrt durch das UNESCO-Welterbe"Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal" sowie rheinischen Speisenund Getränken.Anmeldungen an: forum@sciil.comWeitere Informationen und die vollständige Agenda unter:http://www.sciil.eu/Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: SCIIL AG, übermittelt durch news aktuell