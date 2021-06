SCHUMAG: Break-even 2021/22 möglich

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die SCHUMAG AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.9.) von einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage seit dem Jahresende profitiert und auch wegen eines Ertrags aus einem kurzfristig erwarteten Immobilienverkauf die Unternehmensprognose für das aktuelle Berichtsjahr deutlich angehoben. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel und sein Votum an.

Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung