SCHUFA Kredit-Kompass 2018 belegt: Verbraucher in Deutschland sind vorbildliche Kreditnehmer

Wiesbaden (ots) - Rückzahlungsquote mit 97,8 Prozent auf sehrhohem Niveau bestätigt // Junge Erwachsene zahlen besser als derDurchschnitt zurück // Zu 90,6 Prozent der Verbraucher sind bei derSCHUFA nur positive Informationen gespeichert // Exklusiveforsa-Umfrage zeigt: Identitätsschutz ist ein Thema für dieInternetnutzer // Zwölf Prozent waren schon von Identitätsmissbrauchbetroffen // Rechnungskauf bleibt das beliebteste Bezahlverfahren"Deutschlands Verbraucher sind sehr zuverlässige Kreditnehmer. Siehaben ihre Finanzen fest im Griff", sagt Dr. Michael Freytag,Vorstandsvorsitzender der SCHUFA Holding AG. 97,8 Prozent alleraufgenommenen Konsumentenkredite wurden 2017 reibungsloszurückgezahlt. Dies ist das Ergebnis des aktuellen SCHUFAKredit-Kompass. Er liefert jährlich ausführliche Analysen desKreditverhaltens der Verbraucher in Deutschland.Junge Erwachsene besser als der DurchschnittIn jeder der betrachteten Altersgruppen hat sich dieRückzahlungsquote verbessert oder liegt auf Vorjahresniveau.Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den jüngstenKreditnehmern. Ihre Rückzahlungsquote liegt mit 98,2 Prozent deutlichüber dem Durchschnitt. Die aktuelle Analyse widerlegt damit dasVorurteil, junge Menschen könnten nicht mit Finanzen umgehen. Auch inden Altersgruppen ab 45 Jahren zeigt sich eine kontinuierlicheVerbesserung oberhalb des Durchschnitts.Eine Folge der guten Entwicklung: Aktuell sind bei der SCHUFA zu90,6 Prozent der 67,5 Millionen Verbraucher, die der SCHUFA bekanntsind, ausschließlich positive Informationen vorhanden.Kreditnehmer vergleichen häufiger AngeboteVerbraucher in Deutschland entscheiden sich wohlüberlegt für einenKredit und vergleichen vor dem Vertragsabschluss Konditionenverschiedener Anbieter. Die Anzahl der Anfragen, die Banken im Rahmender Kreditkonditionenermittlung an die SCHUFA stellen, steigt seitJahren kontinuierlich und erreichte 2017 mit über 27 Millionenscore-neutralen Konditionsanfragen einen neuen Höchststand. SeitBeginn der Auswertungen 2011 hat sich diese Zahl damit mehr alsverdoppelt (2011: rund 12 Mio. Konditionsanfragen).Anzahl von Neuabschlüssen steigt - durchschnittliche Kredithöhenahezu konstantWährend sich die Anzahl der neu abgeschlossenen Kredite 2017 um4,4 Prozent auf 8,01 Mio. erhöhte (Vorjahr: 7,67 Mio.), hat sich diedurchschnittliche Höhe der neu aufgenommenen Kredite kaum verändert.Sie lag 2017 bei 10.272 Euro (Vorjahr: 10.225 Euro). Ein Plus von nur47 Euro. Am stärksten nachgefragt wurden erneut Kredite mit einerKreditsumme von mehr als 10.000 Euro. Rund 36 Prozent aller 2017 neuabgeschlossenen Kredite fielen in diese Kategorie.Insgesamt waren zum Ende des Betrachtungszeitraumes 17,9 Mio.Ratenkredite im Datenbestand der SCHUFA verzeichnet, ein Plus von 3,5Prozent (2016: 17,4 Mio.) Die durchschnittliche aktuelle Restschuldfür jede Person mit mindestens einem im SCHUFA-Datenbestandvermerkten Kredit betrug 11.355 Euro und hat sich gegenüber demVorjahr um 562 Euro erhöht.Die Ergebnisse des SCHUFA Kredit-Kompass 2018 sind ein eindeutigerBeleg für das gute Funktionieren des Kreditsystems in Deutschland undeine verantwortungsvolle Kreditvergabe durch die Anbieter. Hierzuleistet die SCHUFA mit ihren qualifizierten Bonitätsinformationeneinen wesentlichen Beitrag.Online-Verhalten und E-Commerce: Rechnungskauf weiterhin ambeliebtestenAn der mit 97,8 Prozent überaus positiven Rückzahlungsquote derdeutschen Kreditnehmer haben offensichtlich weder die andauerndeNiedrigzinsphase noch die vielfältigen Angebote des boomendenOnline-Handel etwas geändert. Wie intensiv das Internet inzwischenbeispielsweise für Einkäufe und Banking genutzt wird und wie dieNutzer mit Fragen der Sicherheit umgehen, hat dasMarktforschungsinstitut forsa in einer exklusiven Studie zumOnline-Verhalten von Verbrauchern für den Kredit-Kompass 2018ermittelt. Das Ergebnis: Das Internet ist für Verbraucher inDeutschland aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. 89 Prozent derBefragten nutzen das Internet demnach täglich für private Zwecke, dieMehrheit auch für Online-Shopping und Online-Banking (80 Prozent bzw.75 Prozent).Bei den beliebtesten Bezahlverfahren liegt derverbraucherfreundliche Kauf auf Rechnung nach wie vor auf Platz eins:71 Prozent der Online-Shopper lassen sich die Waren erst einmal nachHause liefern, prüfen und wählen aus und zahlen dann komfortabel perRechnung. Darüber hinaus nutzen 66 Prozent PayPal, 49 Prozent zahlenper Kreditkarte und 41 Prozent per Lastschrift.Jeder Achte bereits Opfer von IdentitätsmissbrauchWährend das Internet auf der einen Seite schnelle und bequemeEinkäufe oder Bankgeschäfte ermöglicht, birgt es auch die Gefahr,dass persönliche Daten gestohlen und zum Identitätsmissbrauchverwendet werden. Rund ein Drittel der Befragten gibt an, dass siejemanden in der Familie oder im Freundes- oder Bekanntenkreis haben,der bereits Opfer von Identitätsmissbrauch geworden ist. ZwölfProzent der Befragten gaben sogar an, selbst bereits Opfer gewordenzu sein, da jemand zum Beispiel in ihrem Namen eingekauft oder ihreKonto- oder Kreditkartendaten angegeben hat.Wenngleich 81 Prozent der Befragten dieser Gruppe angaben, dasssie mitunter erheblichen Aufwand betreiben mussten, um dieAngelegenheit zu klären, berichteten zehn Prozent der Betroffenen,dass ihnen durch den Identitätsmissbrauch auch ein finanziellerSchaden entstanden sei.Schutz vor Identitätsmissbrauch: Verbraucher offen für Angebotevon Unternehmen63 Prozent der Befragten geben an, sich gut über die Gefahreneiner möglichen missbräuchlichen Nutzung ihrer Daten im Internetinformiert zu fühlen. "Als Konsequenz trifft die große MehrheitSchutzvorkehrungen", berichtet Prof. Manfred Güllner,forsa-Geschäftsführer. "Sie achten zum Beispiel bei E-Mails aufverdächtige Absender und Anhänge und öffnen dieses gegebenenfallsnicht. Auch das regelmäßige Überprüfen des Kontos auf verdächtigeBewegungen gehört dazu. 77 Prozent der Befragten geben an, sparsammit den Informationen zu sein, die sie im Internet angeben",erläutert Güllner.Beim Thema Datensicherheit meinen 43 Prozent der Befragten, dassjeder selbst für die Sicherheit seiner Daten verantwortlich sei. Umdiese sicherzustellen, würde die Mehrheit der Befragten (52 Prozent)auch Angebote von Unternehmen zum Schutz der persönlichen Datennutzen, wie die forsa-Befragung zeigt.Die kompletten Ergebnisse, Grafiken und begleitendesPressematerial finden Sie in unserem Pressebereich.Der SCHUFA Kredit-Kompass 2018Der aktuelle SCHUFA Kredit-Kompass 2018 basiert auf Analysen vonSCHUFA-Daten sowie auf einer Umfrage des Marktforschungsinstitutsforsa. Den SCHUFA Kredit-Kompass 2018 sowie ein Archiv dervergangenen Ausgaben finden Sie im Internet unterhttps://www.schufa.de/de/ueber-uns/presse/studien-publikationen/.Begleitendes Video- und Audiomaterial finden Sie in unseremPressebereich unterhttps://www.schufa.de/de/ueber-uns/presse/pressemitteilungen/. DieBefragung "Identitätsschutz im Internet" wurde im Auftrag der SCHUFAHolding AG von forsa durchgeführt. Im Rahmen der repräsentativenBefragung wurden im Januar 2018 2.040 Verbraucher ab 18 Jahren onlinebefragt.SCHUFA Holding AGDie SCHUFA ist Deutschlands führender Lösungsanbieter vonAuskunftei- und Informationsdienstleistungen für Unternehmen undVerbraucher. Insgesamt sind rund 9.500 Firmenkunden alsVertragspartner an unsere Dienstleistungen angeschlossen. Zudemnutzen rund 2 Millionen Privatkunden die SCHUFA-Angebote. Privat- undGeschäftskunden wie Banken, Sparkassen und Händlern bietet dasUnternehmen kreditrelevante Informationen rund um Bonität, Identitätund Betrugsprävention. Auf Grundlage unserer Entscheidungshilfenwerden für Privat- und Geschäftskunden schnelle, kostengünstige undunbürokratische Vertragsabschlüsse möglich. Informationen rund umProdukte und Services für Privatkunden sowie eine Online-Einsicht indie eigenen, bei der SCHUFA gespeicherten Daten sind auf demInternetportal www.meineSCHUFA.de erhältlich. Der Datenbestand derSCHUFA umfasst 864 Millionen Informationen zu 67,5 MillionenPrivatpersonen und 5,3 Millionen Unternehmen.