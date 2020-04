SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft unterstützt Kreditinstitute bei schneller und sicherer Auszahlung der neuen KfW-Schnellkredite und schützt vor Betrug und Missbrauch von Steuergeldern

Wiesbaden (ots) - Digitale, vollautomatische Unternehmensauskunft unterstützt schnelle Bearbeitung der Kreditanträge // Plausibilisierung schützt vor Betrug und Missbrauch von Steuergeldern // Einfach per API einzubinden oder als Web-Browserlösung nutzbar // Sicherheit durch Integration bereits in der Praxis erprobter B2B-Produkte und LösungenMit einer integrierten Lösung zur Validierung von Kreditanträgen unterstützt die SCHUFA Kreditinstitute bei der schnellen Auszahlung des neuen KfW-Schnellkreditprogramms. Es richtet sich im Rahmen der Corona-Hilfe an kleine und mittlere Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern. Für die Lösung wurden bereits existierende Produkte aus den Bereichen Wirtschaftsauskünfte, Insolvenzprüfung, Betrugsprävention sowie Compliance zu einer neuen Unternehmensauskunft, der SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft, verbunden.Durch das angepasste KfW-Schnellkreditprogramm soll besonders kleinen und mittleren Betrieben der schnelle und unbürokratische Zugang zu KfW-Krediten ermöglicht werden. Die KfW - und damit der Staat - übernimmt bei den neuen Schnellkrediten eine Risikofreistellung von bis zu 100 Prozent.Schnelle Validierung der Antragsangaben und Schutz vor BetrugAufgrund der Risikofreistellung hat die ausgebende Bank oder Sparkasse keine klassische Kreditrisikoprüfung mehr durchzuführen. Die Kreditvergabe ist jedoch weiterhin davon abhängig, ob der Antragssteller die Vergabevoraussetzungen erfüllt.Diese Prüfung umfasst:- Insolvenz- und Schuldnerverzeichnisprüfung bei Unternehmen und deren gesetzlicher Vertreter - Existenzprüfung des Unternehmens (Gründung vor dem 01.01.2019) - Plausibilitätsprüfung der HR Nummer und der gesetzlichen Vertreter - Geldwäscheprüfung (Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten) - Umfassende Sanktionsprüfung (Unternehmen, gesetzliche Vertreter und wirtschaftlich Berechtigter) - Überprüfung, ob über die gesetzlichen Vertreter Informationen zu betrügerischem Verhalten bekannt sind (Fraud-Prevention)Die SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft ermöglicht die vollautomatische Validierung der vom Antragssteller gemachten Angaben und liefert dem Antragsbearbeiter im Kreditinstitut innerhalb weniger Sekunden das Prüfungsergebnis in Form einer Ampeldarstellung. Damit wird der Prozess beschleunigt und Betrug verhindert.Einfach einzubinden per API oder als Browser-basierte Lösung nutzbarDer Abruf der SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft ist einfach. Er kann entweder per API (Application Programming Interface) in die Anwendungen und Antragsstrecken der ausgebenden Bank oder Sparkasse integriert werden oder über ein Browser-basiertes Web-Frontend erfolgen.Mit der SCHUFA-B2B-Förderkreditauskunft erweitert die SCHUFA ihr Angebot im Bereich der Wirtschafts- und Unternehmensauskünfte. Sie leistet damit einen Beitrag dazu, auch kleine und mittlere Unternehmen durch die Corona-Krise zu begleiten. Zugleich trägt sie wesentlich dazu bei, den Staat und seine Steuerzahler vor Betrug und Missbrauch von Steuergeldern zu schützen.*) Pressemeldung Europäische Kommission:Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt Änderungen der bereits genehmigten deutschen Regelungen zur weiteren Unterstützung der Wirtschaft nach Corona-Ausbruchhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_20_651SCHUFA Holding AGDie SCHUFA ist Deutschlands führender Lösungsanbieter von Auskunftei- und Informationsdienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher. Insgesamt sind rund 10.000 Firmenkunden als Vertragspartner an unsere Dienstleistungen angeschlossen. Zudem nutzen rund 2,2 Millionen Privatkunden die SCHUFA-Angebote. Privat- und Geschäftskunden wie Banken, Sparkassen und Händlern bietet das Unternehmen kreditrelevante Informationen rund um Bonität, Identität und Betrugsprävention. Auf Grundlage unserer Entscheidungshilfen werden für Privat- und Geschäftskunden schnelle, kostengünstige und unbürokratische Vertragsabschlüsse möglich. Informationen rund um Produkte und Services für Privatkunden sowie eine Online-Einsicht in die eigenen, bei der SCHUFA gespeicherten Daten sind auf dem Internetportal http://www.meineSCHUFA.de erhältlich. Der Datenbestand der SCHUFA umfasst 1.002 Millionen Informationen zu 67,9 Millionen Privatpersonen und 6,0 Millionen Unternehmen.Pressekontakt:SCHUFA Holding AGMedia Relations & KommunikationIngo A. Koch (Leiter)Sabine Bernstein (Stv.)Anna-Lena RaweKormoranweg 565201 WiesbadenTel.: +49 611 - 92 78-888Fax: +49 611 - 92 78-887E-Mail: presse@schufa.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25316/4571699OTS: SCHUFA Holding AGOriginal-Content von: SCHUFA Holding AG, übermittelt durch news aktuell