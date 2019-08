DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS - Ab 28. November 2019 im Kino

München (ots) -Was ist die schönste Zeit unseres Lebens? Und was wäre, wenn wirdahin zurückreisen könnten? Auf dieses Abenteuer lässt sich derfranzösische Kinostar Daniel Auteuil in der charmanten Komödie DIESCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS ein und entdeckt durch die Reise in dieVergangenheit, wie wunderbar aufregend die Gegenwart sein kann.Constantin Film bringt die französische Komödie DIE SCHÖNSTE ZEITUNSERES LEBENS am 28. November in die Kinos.Hier geht es zum Trailer: https://youtu.be/szzsFQJIuYM"So kann es mit den Eltern einfach nicht weitergehen!", denkt sichMaxime (Michaël Cohen). Sein Vater Victor (Daniel Auteuil) wirdzunehmend zu einer Nervensäge, die mit sich, der Welt und dem Alterüber Kreuz liegt. Seine Frau Marianne (Fanny Ardant) ist das genaueGegenteil. Victors ewige schlechte Laune wird ihr schließlich zuviel. Sie setzt ihn kurzerhand vor die Tür. Victor braucht definitivHilfe! Und Maxime hat eine Idee. Sein Freund Antoine (GuillaumeCanet) hat eine Firma, "Time Travellers", die gut betuchten Kundenermöglicht, in einem raffiniert eingerichteten Filmstudio in eineZeit ihrer Wahl zu reisen. Victor willigt ein. Er entscheidet sichfür das Jahr 1974, den exakten Tag, an dem er sich in seine FrauMarianne verliebt hatte. Anfangs skeptisch, lässt er sich immer mehrin den Bann der Erinnerungen ziehen. Und die Kulisse ausNeonlichtern, Schlaghosen und Zigarettenrauch wird zu einer Reise, inder die betörende Schauspielerin Margot (Dora Tillier) die Grenzezwischen damals und heute verschwimmen lässt ...DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS ist eine mitreißende Komödievoller Lebenslust, Charme und Esprit, die auf leichte und amüsanteWeise mit der Frage spielt, was das Leben letztlich schön macht.Nicolas Bedos ("Die Poesie der Liebe") konnte für seinen zweitenSpielfilm die Leinwandlegenden Daniel Auteuil ("Verliebt in meineFrau", "Caché") und Fanny Ardant ("Die schönen Tage", "8 Frauen")gewinnen. Unwiderstehlich brilliert Guillaume Canet ("Zusammen istman weniger allein", "Zwischen den Zeilen") als Firmenchef, den mehrals eine berufliche Leidenschaft mit Margot verbindet, gespielt vonDoria Tillier, die für ihr Kinodebüt "Die Poesie der Liebe" als besteHauptdarstellerin für den César nominiert wurde. DIE SCHÖNSTE ZEITUNSERES LEBENS feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb (außerKonkurrenz) bei den 72. Internationalen Filmfestspielen von Cannes.Kinostart: 28. November 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, FannyArdant, Pierre Arditi, Denis Podalydès, Michaël Cohen u.v.a.Regie und Drehbuch: Nicolas BedosProduzenten: François Kraus, Denis Pineau-ValencienneErstes Pressematerial steht für Sie ab sofort zum Download bereitunter www.constantinfilm.medianetworx.deWenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:Pressekontakt:Schmidt Schumacher Presseagentur(TV, Print, Radio)Marten Schumacher und Simone RauchhausTel.: +49 30 26 39 13 - 0E-Mail: info@schmidtschumacher.dePURE Online(Digitale Kommunikation)Kerstin WiemannTel: +49 30 28 44 509 21E-Mail:constantinfilm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell