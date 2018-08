DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT geht auf große Kinotour in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (FOTO)

Berlin (ots) -Ab dem 6. September 2018 ist DAS SCHÖNSTE MÄDCHEN DER WELT endlichin den deutschen Kinos zu sehen - und verspricht schon vorherKlassenfahrt-Feeling im Kinosaal, denn es geht auf große Kinotour!Mit der Deutschlandpremiere des Films am 22. August 2018 in Berlinfällt der Startschuss für die Tour: In über 30 Städten inDeutschland, Österreich und in der Schweiz stellen dieHauptdarsteller Aaron Hilmer, Luna Wedler, Damian Hardung, AnkeEngelke, die YouTube-Stars Julia Beautx und Jonas Ems sowie RegisseurAron Lehmann die Komödie persönlich vor. Als besonderes Highlighterwartet die Kinobesucher in ausgewählten Städten zudem eineLive-Performance von Aaron Hilmer mit Songs aus dem Film, u.a. derHit "Immer wenn wir uns sehn". Unterstützt wird der Hauptdarstellerdabei von "der schönsten Band der Welt", die in der Vergangenheitu.a. auch Komiker Luke Mockridge auf Tour begleitete.Weitere Informationen zum Ablauf vor Ort und welche Darstellerjeweils anwesend sein werden, gibt es direkt bei den Kinos. Ticketssind online und an den Kinokassen erhältlich.Hier gehts zu allen Terminen:https://www.dsmdwtickets.de/kinotour/Trailer-Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=PnoQiLV6n3APressekontakt:Kontakt für klassische PR:S&L Medianetworx GmbHSabine Stoermer & Merve ZinkeTel.: 089 236849-28 / -95E-Mail: sstoermer@medianetworx.de; mzinke@medianetworx.deKontakt für Online-PR:S&L Medianetworx GmbHVirginia Hüntemann & Sabrina SandigTel.: 089 236849-739 / -738E-Mail: vhuentemann@medianetworx.de; ssandig@medianetworx.deAusführliches Pressematerial steht unter presse.tobis.de zum Downloadbereit.Original-Content von: Tobis Film GmbH, übermittelt durch news aktuell