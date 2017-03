Wiesbaden (ots) - Als Strafe für seinen Hochmut wird ein Prinz voneiner Zauberin mit einem Fluch belegt und in ein schrecklichaussehendes Biest verwandelt. Nur ein unschuldiger Mensch, der dasBiest wahrhaftig liebt, kann den Bann des Zaubers lösen. So beginnteine der am meisten verfilmten Märchenklassiker überhaupt: DIE SCHÖNEUND DAS BIEST (Start: 16. März). Im Jahr 1991 war der Animationsfilmaus dem Hause Disney ein unglaublicher Erfolg, gewann Preise und dieHerzen der Zuschauer. Nun schafft Regisseur Bill Condon eineRealverfilmung des Animationsmeisterwerks, der es gelingt, einengeliebten Klassiker neu zu entdecken und dabei den Charme deranimierten Vorlage zu bewahren und zu erweitern. Die Jury lobtesämtliche Gewerke, die miteinander ein stimmiges Gesamtkunstwerkergeben und vergibt dem mit Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans,Kevin Kline, Ewan McGregor und Emma Thompson prominent besetztenFamilienfilm in seinem Genre das höchste Prädikat "besonderswertvoll". Und auch die Jugend Filmjury der FBW empfiehlt DIE SCHÖNEUND DAS BIEST mit der höchsten Sternenzahl Fünf als "ganz besonderes,familiäres Erlebnis" für Zuschauer ab 6 Jahren.Generationen von Kindern in Deutschland verbinden ihre Kindheitunter anderem mit dem Buch "Die Häschenschule" aus dem Jahre 1924.Ein Klassiker, der nun von der Filmemacherin Ute von Münchow-Pohl undden Autorinnen Katja Grübel und Dagmar Rehbinder auf die Kinoleinwandgebracht wurde. DIE HÄSCHENSCHULE - DIE JAGD NACH DEM GOLDENEN EI(Start: 16. März) verbindet die liebenswert originelle Bild- undTextsprache der Vorlage mit einer modernen Geschichte, die auch fürKinder von heute ein hohes Identifikationspotenzial bietet. Der Filmerzählt vom kleinen frechen Stadthasen Max, den die Umstände in einenWald führen, in dem durchtriebene Füchse hinter ihm her sind und erSchutz in der Häschenschule suchen muss. Was er dabei findet, istwahre Freundschaft. Und ein riesengroßes Abenteuer. Die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW-Jury zeichnet den Film mit dem Prädikat"besonders wertvoll" aus und schreibt in ihrer Begründung: "DieVerfilmung ist glücklicherweise nicht der Versuchung erlegen, dasursprüngliche Buch auf den Kopf zu stellen und eine pure moderneVariante im Hollywood-Style daraus zu machen. Die im Buch vorgegebeneim besten Sinne antiquierte Grundstruktur der Häschenschule istgeblieben, behutsam angereichert mit den Zutaten, mit denen auchkleine Kinder schon heute aufwachsen. Die bekannten Figuren von Hasenund Füchsen sind auf gelungene Weise exakt den Zeichnungen derBuchvorlage angepasst und übernommen worden, die Landschaftenfarbenprächtig und die Animation ohne Fehl und Tadel." "Für guteLaune und den nötigen Osterflair sorgen die bunten Blumen und dieblühende Natur." Das schreibt die Jugend Filmjury der FBW, die denFilm mit vier Sternen auszeichnet und ihn für Zuschauer ab fünfJahren empfiehlt.Der hundertundeinste Geburtstag ist für Allan natürlich ein Grundzum Feiern. Vor allem mit Freunden, auf Bali, mit viel Geld in derTasche. Doch genau das ist Allans Problem. Denn von den Millionen istfast nichts mehr übrig. Zeit also, neues Geld zu verdienen. Und alsAllan in seinem Sammelsurium eine letzte Flasche der unglaublichleckeren "Volkssoda" findet, die schon Nikita Chruschtschow zurVerzückung gebracht hat, denken er und sein bester Freund Juliussich: Was halb Russland lecker fand, kann so schlecht nicht sein.Doch leider ist das Rezept verschwunden. Und um es wiederzufinden,müssen Allan und Julius sich auf eine lange Reise und ein neuesAbenteuer einlassen. DER HUNDERTEINJÄHRIGE, DER DIE RECHNUNG NICHTBEZAHLTE UND VERSCHWAND (Start: 16. März) ist die gelungeneFortsetzung der herrlich schrägen schwedischen Erfolgskomödie DERHUNDERTJÄHRIGE DER AUS DEM FENSTER STIEG UND VERSCHWAND. Erneutbrilliert Robert Gustafsson in der Titelrolle, und erneut inszeniertFelix Herngren souverän, dieses Mal unterstützt von seinem BruderMans. Die Jury der FBW lobte ausdrücklich "die gute schauspielerischeLeistung des gesamten Ensembles, die solide Kameraführung, die sehrguten Dialoge, den überzeugend eingesetzten Sprachenwechsel derHauptakteure zwischen englisch, schwedisch, deutsch und russischsowie die zahlreichen überraschenden dramaturgischen Wendungen". DieJury erteilt der Best-Ager-Komödie das Prädikat "wertvoll". Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurysmit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertetdie Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Die Jugend Filmjurys der FBW sind mit 10-14-jährigen Schülerinnenund Schülern besetzt. Sie sind an insgesamt acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das Filmprogramm für5-14-jährige. Die Filme, die von der Jury 3-5 Sterne erhalten, werdenals Empfehlung auf der Homepage www.jugend-filmjury.comveröffentlicht.Prädikatsfilme vom 16. März 2017Die Schöne und das BiestSpielfilm, Märchen. USA 2017.Aufgrund seiner Herzenskälte wird ein hochmütiger Prinz von einerZauberin mit einem Fluch belegt und in ein schrecklich aussehendesBiest verwandelt. Verdammt zur Einsamkeit muss der Prinz, zusammenmit seinem in Einrichtungsgegenstände verwandelten Personal, aufErlösung warten. Doch die kann nur erfolgen, wenn das Biest ausfreien Stücken geliebt wird, bevor das letzte Blatt einer Rose fällt.Als die tapfere junge Belle das Schloss betritt, um ihren Vater zubefreien, den das Biest gefangen hält, denkt das Personal, nun seidie Chance auf Rettung gekommen. Doch das Biest macht es Belle nichtleicht, es zu mögen. Und bald schon wird das letzte Blatt zu Bodenfallen. "Märchen schreibt die Zeit, in des Dichters Kleid - dieSchöne und das Biest." Diese Zeilen eroberten 1991 die Herzen derZuschauer, als Disney mit dem Animationsmeisterwerk DIE SCHÖNE UNDDAS BIEST die Kinoleinwände verzauberte. Nun ist es Regisseur BillCondon gelungen, diesen Märchenklassiker als Realverfilmung neu zuentdecken und dabei den Charme der animierten Vorlage zu bewahren undzu erweitern. Schon von der ersten Gesangseinlage, wenn Belle ihrekleine Heimatstadt beschreibt, greift der Funke über. Die bekanntenLieder in ihrer meisterlichen Komposition von Alan Menken und HowardAshman werden in realen und dennoch märchenhaften Bildern neuinterpretiert und erhalten durch neue Kompositionen von Tim Rice einekongeniale Erweiterung, die auch die Geschichte rund um Belle und dasBiest weiterentwickelt. Emma Watson spielt Belle als unabhängigejunge Frau, die genau weiß, was sie will und im Laufe der Geschichteimmer mehr zu einer selbstbestimmten Heldin erwächst. Dan Stevensverkörpert das Biest in einer großartigen Maske, hinter dessengrauenerregender Fassade von Minute zu Minute mehr Herzensgüte zumVorschein kommt. Denn bevor das Biest geliebt werden kann, muss eserst lernen, selbstlos zu sein. Liebe ist nur ohne Zwang möglich -eine der vielen Botschaften, die sich als roter Faden durch dieGeschichte zieht. Der Cast der Nebenfiguren ist mit Ewan McGregor,Emma Thompson, Ian McKellen und Kevin Kline hochkarätig besetzt undmacht in der digitalen Verwandlung zu Kerzenleuchter, Teekanne undKaminuhr großen Spaß. Und spätestens wenn "Sei hier Gast" erklingtund Animations- und Realfilm in einem schillernden unddurchchoreografierten Bilderreigen verschmelzen, erstrahlt derZauber. DIE SCHÖNE UND DAS BIEST ist eine liebevolle Verbeugung voreinem Klassiker. Und darüber hinaus ein eigenständiges undmitreißendes Werk.http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_schoene_und_das_biest_2http://www.jugend-filmjury.com/film/die_schoene_und_das_biestDie Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei Animationsfilm,Kinderfilm. Deutschland 2017.Max ist ein cooler Stadthase, der niemanden braucht, umklarzukommen, und schon bald in eine Hasengang aufgenommen wird. Wenner nur die Mutprobe besteht. Da kommt ein Trainingsflug mit einemModellflugzeug natürlich sehr gelegen. Doch leider treibt dasFlugzeug direkt auf einen Wald zu, wo eine Fuchsfamilie dieVerfolgung aufnimmt. Max kann sich gerade noch über eine Heckeretten, ehe das Flugzeug abstürzt. Er ist mitten in der Häschenschulegelandet, wo aus seiner Sicht natürlich alles furchtbar uncool ist,Max ist nun erstmal in Sicherheit, aber nach Hause kann er auchnicht, denn die Füchse versuchen, in die Schule einzudringen, um einmagisches, goldenes Osterei zu klauen. Doch kann es sein, dass Max amLernen in der Gemeinschaft und der Verantwortung für das Osterfestsogar Spaß findet? Das wäre jetzt aber echt nicht cool. Oder doch?Fast hundert Jahre ist das Kinderbuch "Die Häschenschule" nun schonalt - und dennoch zeigt der Film von Ute von Münchow-Pohl, wie wenigdie Idee an Charme und Zauber eingebüßt hat. Geschickt verknüpft derFilm die beste Tradition der Vorlage mit einer modernen und frischenGeschichte, die auch für kleine Zuschauer von heute bestensnachzuvollziehen ist. Da gibt es immer noch die kleinenNachwuchshasen, die von ihren strengen und doch gütigen Lehrern inder Schule lernen, wie man ein guter Osterhase wird und sich in einerArt Parcours beweisen müssen. Die Figur des frechen Max ist einewunderbare Ergänzung, um die Erfahrungswelt der Kinder von heute indie Geschichte einzubringen, wozu auch eine aktuelle Jugendsprachegehört. Auch die Animation verbindet liebevoll Alt und Neu, dieSzenen sind rasant, immer wieder überraschend gestaltet und dennochimmer kindgerecht und im angemessenen Erzähltempo vermittelt.Wichtige und positive Botschaften wie Freundschaft, Zusammenhalt undder Spaß am gemeinsamen Lernen werden ohne erhobenen Zeigefingervermittelt und sämtliche Hasenfiguren dienen als Sympathieträger undIdentifikationsfiguren, wie beispielsweise auch die kleine HäsinEmmi, die den Jungs an Mut, Tapferkeit und Wissen in gar nichtsnachsteht und mit Max zusammen ein tolles Hasenheldengespann abgibt.DIE HÄSCHENSCHULE - JAGD NACH DEM GOLDENEN EI ist ein bezauberndesAnimationsabenteuer, das schon kleinen Filmfreunden eine riesengroßeFreude bereiten wird. Ein entzückender Film, so bunt und schön wieein Osternest.http://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_haeschenschule_jagd_nach_dem_goldenen_ei http://www.jugend-filmjury.com/film/die_haeschenschule_jagd_nach_dem_goldenen_eiDer Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte undverschwand Spielfilm, Komödie. Schweden 2016.Allan Karlsson genießt Bali. Und da er mittlerweile 101 Jahre altist und im letzten Jahr mit seinem Ausbruch aus dem Altersheim unddiversen rasanten Verfolgungsjagden mit der Polizei und einemDrogenboss so einiges erlebt hat, hat er sich dieses Luxusleben,zusammen mit seinen Freunden, auch redlich verdient. Doch mit derRuhe ist es bald vorbei. Zum einen ist mittlerweile das ganze Geldaufgebraucht, was zum zügigen und "unbezahlten" Verlassen des Hotelsführt. Und zum anderen hat Allan in seinen Kisten etwaswiedergefunden, was ihn dazu veranlasst, zu neuen Abenteuernaufzubrechen: eine Limonade. Genauer gesagt, die "Volkssoda". Siewurde zu keinem anderen Zweck erfunden, als durch sie die endgültigeZerstörung des Kapitalismus durch den Triumph des Kommunismusauszulösen. Kein Wunder, dass jeder hinter dem Rezept her war. Undimmer noch ist, wie Allan und seine Freunde bald feststellen müssen.Von Vorteil wäre jetzt, wenn Allan sich daran erinnern würde, wo dasRezept für die Limonade ist. Doch wer Allan kennt, weiß: MitErinnerungen ist das so eine Sache... Im Jahr 2014 setzte DERHUNDERTJÄHRIGE DER AUS DEM FENSTER STIEG UND VERSCHWAND dieErfolgsgeschichte des Bestseller-Romans von Jonas Jonasson fort undwurde zum erfolgreichsten schwedischen Film aller Zeiten. DieFortsetzung der Regisseure Felix und Mans Herngren, die gemeinsam mitJonasson das Drehbuch verfasst haben, setzt nun direkt an das Endedes ersten Teils an. Erneut wird das bunte, chaotische undliebenswerte Ensemble zusammengeführt und erlebt Abenteuer, dieallesamt von schräger Situationskomik, einem trockenem Wortwitz undäußerst sympathischen Darstellern leben, allen voran der großartigeRobert Gustafsson als Allan. Er ist das Herzstück der Story und führtin seinen Erinnerungen erneut zurück in die Geschicke und Ereignisseder Weltgeschichte. Dabei werden auf hintergründige und verschmitzteArt und Weise kleine persönliche Fiktionen in den Kontexttatsächlicher Ereignisse gerückt. DER HUNDERTEINJÄHRIGE macht daweiter, wo DER HUNDERTJÄHRIGE aufhörte: mit einer schrägenGeschichte, die glänzend unterhält, und liebevoll gezeichnetenFiguren, die man ins Kinoherz schließen kann. Und eines ist sicher:Auch mit 101 Jahren ist noch lange nicht Schluss ....