SCHOTT ernennt Ada Pannke zur globalen M&A-Leiterin / SCHOTT baut seine Merger & Acquisition (M&A) Pläne weiter aus und stellt sich dafür personell neu auf

Mainz (ots) - Ada Pannke (39) hat zum 15. Oktober 2018 die Leitungfür alle M&A-Aktivitäten von SCHOTT übernommen. Sie berichtet direktan Dr. Jens Schulte, Chief Financial Officer und Mitglied desVorstands der SCHOTT AG.Pannke verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in derBeratung von M&A-Transaktionen. Sie wechselt von derM&A-Beratungsfirma Lincoln International AG, Frankfurt, wo sie alsDirector M&A die Aktivitäten im Gesundheitsbereich für dieDACH-Region verantwortete."Wir freuen uns, dass wir Ada Pannke mit ihrer ausgewieseneninternationalen Erfahrung für unser Team gewonnen haben", sagte Dr.Jens Schulte. "Mit der neu geschaffenen Position forcieren wir unserePläne, neben unserem organischen Wachstum auch durch Akquisitioneninternational zu wachsen."Ada Pannke startete nach dem International Management Studium inDortmund, Victoria und Madrid ihre berufliche Laufbahn bei derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. In den folgenden Jahrenübernahm Sie verschiedenen Aufgaben im Finanzbereich u.a. bei JPMorgan, der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sowie bei Merck KGaA.Foto von Ada Pannke:https://www.schott.com/german/news/press.html?NID=com5484Über SCHOTTSCHOTT ist ein international führender Technologiekonzern auf denGebieten Spezialglas und Glaskeramik. Mit der Erfahrung von über 130Jahren herausragender Entwicklungs-, Material- undTechnologiekompetenz bietet das Unternehmen ein breites Portfoliohochwertiger Produkte und intelligenter Lösungen an. Damit ist SCHOTTein innovativer Partner für viele Branchen, zum BeispielHausgeräteindustrie, Pharma, Elektronik, Optik, Life Sciences,Automobil- und Luftfahrtindustrie. SCHOTT hat das Ziel, mit seinenProdukten zu einem wichtigen Bestandteil im Leben jedes Menschen zuwerden. Das Unternehmen setzt auf Innovationen und nachhaltigenErfolg. Mit über 15.500 Mitarbeitern an Produktions- undVertriebsstandorten in 33 Ländern ist der Konzern weltweit präsent.Im Geschäftsjahr 2016/2017 erzielte SCHOTT einen Umsatz von 2,05Milliarden Euro. Die Muttergesellschaft SCHOTT AG hat ihren Hauptsitzin Mainz und ist zu 100 Prozent im Besitz der Carl-Zeiss-Stiftung.Als Stiftungsunternehmen nimmt SCHOTT eine besondere Verantwortungfür Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt wahr.Pressekontakt:SCHOTT AGSalvatore RuggieroVice President Marketing and CommunicationHattenbergstraße 10, 55122 Mainz, DeutschlandTel.: +49 6131/66-4140E-Mail: salvatore.ruggiero@schott.comSCHOTT AGJonas SpitraManager Corporate CommunicationHattenbergstraße 10, 55122 Mainz, DeutschlandTel.: +49 6131/66-3061E-Mail: jonas.spitra@schott.comOriginal-Content von: SCHOTT AG, übermittelt durch news aktuell