SCHOLLE IPN KÜNDIGT DIE ÜBERNAHME DURCH SIG AN UND BILDET DAMIT EIN FÜHRENDES VERPACKUNGSUNTERNEHMEN

Northlake, Illinois (ots/PRNewswire) -Scholle IPN, ein weltweit führender Anbieter von flexiblen Verpackungslösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen der Übernahme durch SIG, einem weltweit führenden Unternehmen für aseptische Kartonverpackungen, zugestimmt hat.Die 1853 gegründete SIG mit Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Sie arbeiten partnerschaftlich mit ihren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucher in aller Welt zu liefern. Die einzigartige Technologie und die herausragende Innovationskraft von SIG ermöglichen es dem Unternehmen, seinen Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil von SIG, da das Unternehmen mit seinem Way Beyond Good-Ansatz ein positives System für Lebensmittelverpackungen schafft.Nach dem Zusammenschluss wird das neue Unternehmen fast 8.000 Mitarbeiter an 69 Vertriebs- und Produktionsstandorten in aller Welt beschäftigen. Das Team wird erstklassige Kunden auf sechs Kontinenten betreuen. Ihre gemeinsamen Technologie- und F&E-Kapazitäten in den Bereichen erneuerbare Papiersubstrate, Folienextrusion, Spritzguss und Abfüllanlagen werden durch eine Industrie 4.0-Produktionsmentalität und das Bestreben unterstützt, der führende nachhaltige Verpackungspartner der Welt zu werden.Samuel Sigrist, CEO von SIG, sagte zum Zusammenschluss der Unternehmen: „Die Übernahme von Scholle IPN stärkt die Position von SIG als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Verpackungen für Lebensmittel und Getränke. Sie steht im Einklang mit unserer Strategie der geografischen und kategoriebezogenen Expansion, die mit Marktanteilsgewinnen in Schlüsselmärkten einhergeht. Indem wir klare Vorteile für Kunden, Verbraucher und die Umwelt schaffen, werden wir den Wert für unsere Aktionäre steigern."Der Zusammenschluss von SIG und Scholle IPN erweitert das gemeinsame Engagement in wachsenden und widerstandsfähigen Endmärkten. Das Portfolio von SIG an marktführenden nachhaltigen Lösungen für Lebensmittel- und Getränkekartons wird um die Bag-in-Box- und Spouted-Beutel von Scholle IPN für den Einzelhandel, institutionelle und industrielle Kunden erweitert.Laurens Last, Vorsitzender und Eigentümer von Scholle IPN, erklärte: „Ich bin auf die Zukunft des kombinierten Unternehmens gespannt und freue mich auf unsere gemeinsamen Innovationen, mit denen SIG die Entwicklung von Verpackungssubstraten und -lösungen vorantreibt, die in Sachen Nachhaltigkeit führend sind." Herr Last wird an der Generalversammlung des Unternehmens am 7. April 2022 zur Wahl in den Verwaltungsrat von SIG vorgeschlagen.Ross Bushnell, Präsident und CEO von Scholle IPN, wird das bisherige Geschäft von Scholle IPN weiterführen und nach Abschluss der Transaktion in die Konzernleitung von SIG eintreten. „SIG und Scholle IPN sind sehr komplementäre Unternehmen, was den Marktansatz und die Bedeutung der Nachhaltigkeit unserer Produkte angeht", so Bushnell. „Ich bin davon überzeugt, dass die Kombination aus Unternehmergeist, schneller Reaktion auf den Markt und gemeinsamen F&E-Kapazitäten uns in die Lage versetzen wird, Innovationen für unsere Kunden zu beschleunigen und unsere gemeinsame Marktführerschaft bei nachhaltigen Verpackungslösungen zu festigen - insbesondere bei aseptischen und Monomaterial-Angeboten, die für Verpackungen für die Kreislaufwirtschaft von zentraler Bedeutung sind."Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende des dritten Quartals 2022 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.scholleipn.com oder https://www.sig.biz/en (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429970-1&h=3292289122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429970-1%26h%3D1252716748%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sig.biz%252Fen%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sig.biz%252Fen&a=https%3A%2F%2Fwww.sig.biz%2Fen)###INFORMATIONEN ZU SCHOLLE IPNScholle IPN ist ein weltweit führender Anbieter von Komplettlösungen für flexible Verpackungen wie Barrierefolien, ergonomische Ausstattungen und hochmoderne Abfüll- und Verschließanlagen für Bag-in-Box- und Beutelverpackungen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Verpackungslösungen ist Scholle IPN in der Lage, schnell einzigartige Lösungen für Kunden zu entwerfen, herzustellen und zu liefern, die jedes Jahr Milliarden von Portionen flüssiger Produkte an ihre Kunden liefern. www.scholleipn.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1737962/ScholleIPN_SIG_acquisition.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429970-1&h=3319357088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429970-1%26h%3D2245614864%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737962%252FScholleIPN_SIG_acquisition.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1737962%252FScholleIPN_SIG_acquisition.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1737962%2FScholleIPN_SIG_acquisition.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193656/Scholle_IPN_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429970-1&h=762289526&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429970-1%26h%3D3638493507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193656%252FScholle_IPN_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1193656%252FScholle_IPN_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1193656%2FScholle_IPN_Logo.jpg)Pressekontakt:Ryan Balock,Direktor,Global Marketing and Communications; 200 West North Avenue,Northlake,IL 60164,USA; E-Mail: ryan.balock@scholleipn.comOriginal-Content von: Scholle IPN, übermittelt durch news aktuell