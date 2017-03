SCHNEIDER GROUP: Markteintritt in Russland wird wieder attraktiv

Berlin/Moskau (ots) - Der Handel mit Russland und anderen Staatender ehemaligen Sowjetunion nimmt wieder Fahrt auf. Daher lohnt essich nach Einschätzung der SCHNEIDER GROUP, einem Experten für dasRussland-Geschäft, jetzt einen Markteintritt in diesen Ländern zuprüfen. In der jüngsten Umfrage vom Ost-Ausschuss der DeutschenWirtschaft und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer hattenzwei Drittel der befragten Unternehmen angeben, 2017 mit einerpositiven Entwicklung zu rechnen."In vielen Fällen ist es im russischsprachigen Raum notwendig, imMarkt direkt präsent zu sein, um sich erfolgreich am Geschäftslebenbeteiligen zu können", sagt Ulf Schneider, GeschäftsführenderGesellschafter der SCHNEIDER GROUP. Er weist darauf hin, dass sichdie deutsche Wirtschaft bereits 2016 mit über 2 Milliarden Euro anDirektinvestitionen wieder stark in Russland engagiert hat.Ulf Schneider rät Firmen, für die Geschäfte im russischsprachigenRaum nicht allein von Deutschland aus zu operieren. "Die Nähe zu denKunden, den Absatzmärkten und den dort oft nur kurz veröffentlichtenAusschreibungen ist durch eine Präsenz vor Ort viel bessergewährleistet", sagt der Experte und fügt hinzu: "Für die Teilnahmean manchen Ausschreibungen ist es sogar Voraussetzung, über einelokale Vertretung zu verfügen."Vor diesem Hintergrund unterstützt die SCHNEIDER GROUPinteressierte Firmen umfassend bei der raschen Umsetzung ihrerMarkteintrittspläne. Als sogenannter One-Stop-Partner für deutscheUnternehmen, die sich für diese Region und deren Märkteinteressieren, kann die SCHNEIDER GROUP mit ihrer starken Präsenz imrussischsprachigen Raum kurzfristig unter anderem Geschäftsadressen,Büroräume und Personal stellen.Über konkrete Möglichkeiten für den registrierungsfreien Zugang zuden Märkten der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) sowie der Ukraineund Polen informiert der Experte für Geschäfte in russischsprachigenVolkswirtschaften Ende März auf mehreren Veranstaltungen in Bayern.Vorgestellt wird insbesondere der Service "Market Entry FAST TRACK",der die rasche Etablierung eines kompletten Bürobetriebs im Ziellanddurch die SCHNEIDER GROUP beinhaltet.Mit Hilfe von "Market Entry FAST TRACK" können qualifizierteMitarbeiter vor Ort eingestellt werden, deren Lohnabrechnungübernommen wird. Komplett eingerichtete Arbeitsplätze, die aufSekretariatsdienstleistungen zurückgreifen können, werden durch dieSCHNEIDER GROUP ebenfalls zur Verfügung gestellt. Neben den lokalenGeschäftsadressen, die keine eigenständig vorgenommene Registrierungerfordern, sind für Meetings und Vertragsverhandlungen Konferenzräumevorhanden."Geografisch noch weiter geht unser Blick in einer parallellaufenden Roadshow unter dem Motto 'Exportchancen undLogistiklösungen in ferne Märkte - Iran und Kasachstan', an der wiruns beteiligen. In diesen Seminaren wird sich mit den Chancenbeschäftigt, die sich nach der Lockerung der Sanktionen gegenüber demIran und durch die Ausrichtung der Weltausstellung Expo 2017 inKasachstan für Investoren in diesen Ländern ergeben haben", betontUlf Schneider. Renommierte Experten, auch aus dem Hause der SCHNEIDERGROUP, referieren in diesen Tagen zu Transport-, Zoll-,Versicherungs- und kulturellen Fragen des Handels.Veranstaltungsüberblick:"Reiner Export oder Markteintritt? Wo liegen die Chancen?"28. März 2017, 09:00 - 11:00 Uhr, München28. März 2017, 17:00 - 18:30 Uhr, Nürnberg29. März 2017, 08:30 - 10:30 Uhr, WürzburgRoadshow "Exportchancen und Logistiklösungen in ferne Märkte - Iranund Kasachstan"28. März 2017, 08:30 - 13:00 Uhr ITZ Fulda29. März 2017, 08:30 - 13:00 Uhr RAMADA Hotel Frankfurt Airport WestÜber die SCHNEIDER GROUP:Die SCHNEIDER GROUP betreut seine internationalen Kunden mitBackoffice-Services beim Markteintritt und der Expansion in Russland,Kasachstan, Belarus, der Ukraine, Polen und Deutschland. Zu denDienstleistungen zählen allgemeine Markteintrittsberatung,Buchhaltung und Steuerberatung, Import und Verzollung, ERP-Systemeund Unterstützung in juristischen Fragen mit Schwerpunkt Arbeits- undGesellschaftsrecht als auch Migrationsfragen.Pressekontakt:Katharina BarthelAssociate Director Marketing & Event Managementul. Bakhrushina 32/1115054 MoscowTel. +7 / 495 / 956 55 57E-Mail: BarthelK@schneider-group.comWebsite: www.schneider-group.comMatthias ArnholdMedienbüro am Reichstag GmbHIm Haus der BundespressekonferenzReinhardtstraße 5510117 BerlinTel. +49 / 30 / 30 87 29 93E-Mail: Matthias.Arnhold@mar-berlin.deOriginal-Content von: SCHNEIDER GROUP, übermittelt durch news aktuell