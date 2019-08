SCHEURICH rät: Einbruchsicherheit bei Haustür und Garagentor beachten

Leidersbach (ots) - Haustür, Wohnungstür und Garagentor - allehaben gemeinsam, dass sie Einbrechern die Chance für einen Einbruchbieten. An diesen Stellen kann aber mit dem richtigen Einbruchschutzangesetzt werden, um ungebetene Gäste von einem Eindringenabzuhalten.Einbruchschutz mit der richtigen HaustürBei älteren Türen haben es Täter häufig besonders leichteinzudringen. Einfache Beschläge und Sicherungen lassen sich oftdurch bloße Hebelkraft öffnen. Aus diesem Grund empfiehlt es sichlangfristig die ältere Tür auszutauschen, um das Heim und die Familiezu schützen. Bei einem Neukauf sollte unbedingt darauf geachtetwerden, dass die Tür eine hohe Sicherheit bietet. Die Türverriegelungsollte zum Beispiel mindestens aus einer 3-fach-Verriegelung mitSchwenkriegel bestehen. Kommt eine Anschaffung einer neuen Haustüraktuell nicht in Frage, bietet sich die Nachrüstung der bestehendenHaustür an. Die Polizei rät im Zuge dessen zu Nachrüstsätzen undZusatzschlössern, die nach DIN 18104 zertifiziert sind. Auch einTürspion ist nicht nur bei einer neuen Tür sinnvoll, sondernebenfalls zur Nachrüstung geeignet. Zu beachten ist, dass beiMietwohnungen unbedingt vor der Montage der Nachrüstung dasEinverständnis des Vermieters eingeholt werden muss.Ist eine Sicherheitstür notwendig?Ist der Neubau eines Hauses geplant oder der Austausch der Tür,ist es ratsam Türen ab Widerstandsklasse RC 2 (Resistance Class) zuverwenden. Diese sogenannten Sicherheitstüren sind auf ihrenEinbruchschutz nach DIN EN 1627 geprüft. Das bedeutete, dass dieseTüren in der Gesamtkonstruktion mit Türblatt, Zarge, Schloss undBeschlägen keine Schwachpunkte aufweisen und einen umfangreichenSchutz bieten. Grundsätzlich sind die Widerstandsklassen RC 1 bis RC3 für den privaten Gebrauch geeignet. Die Polizei rät imPrivatbereich zu RC 2 Türen. Im gewerblichen Bereich ist esempfehlenswert mindestens die Klassen RC 3 bzw. RC 4 zu wählen. Jenach Wert des Hausrates und dem eigenen Sicherheitsbedürfnisempfiehlt sich diese Anschaffung für einen effektiven Einbruchschutz.Da Einbrecher weiterziehen, wenn sie nach kurzer Zeit keinen Erfolghaben, sollte der Abschreckungseffekt durch die Sicherheitsmaßnahmenso hoch wie möglich gestaltet werden.Garagentor nicht vergessenDas Garagentor darf in Hinblick auf den Einbruchschutz nichtvergessen werden. Ist der Zugang über das Tor ungesichert, stehteinem Raub nicht viel im Weg. Ist die Garage zusätzlich mit dem Hausverbunden, erhalten Einbrecher eine weitere Gelegenheit in das Hauszu gelangen. Da die Nachrüstung von Sicherheitstechniken beiGaragentoren schwierig ist, sollte bereits bei Erwerb eines neuenTores auf den Einbruchschutz geachtet werden. Im Gegensatz zu denHaustüren, gibt es bei Garagentoren noch keine DIN-Norm, die alsRichtwert dienen kann. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, auf denFachhandel zu vertrauen. Je nach individuellen Gegebenheiten undAnforderungen stehen mehrere Optionen zur Verfügung, wenn es um dassichere Verschließen der Garage geht. Da es sich oftmals umEinzelanfertigungen handelt, sollte das Tor genau passendkonfiguriert werden. Die ISO-40 Sektionaltore von SCHEURICH könnenzum Beispiel mit einem einbruchhemmenden Antrieb der Oberklassegewählt werden, sodass der Inhalt der Garage umfangreich geschütztwird. Werden in der Garage keine wertvollen Dinge gelagert und eingesichertes Tor wird nicht benötigt, sollte unbedingt dieVerbindungstür zum Haus ausreichend abgesichert werden. Da in punctoSicherheit einiges zu beachten ist, ist es ratsam sich vonSpezialisten beraten zu lassen. Das SCHEURICH-Team kann auflangjährige Erfahrung zurückgreifen und weiß genau, wie das Eigenheimam besten vor Einbrechern geschützt wird.Über die SCHEURICH GmbHSeit über 35 Jahren vertreibt SCHEURICH Türen, Tore und Antriebe.Die langjährige Erfahrung in diesem Bereich und das umfangreicheGaragentor- und Antriebslager sowie das zugehörige Ersatzteil- undZubehörprogramm machen das Unternehmen zu einer festen Größe in derBranche. Durch die enge und langjährige Zusammenarbeit mit Tor- undAntriebsherstellern, entstehen innovative und kostengünstige Lösungenfür Endverbraucher. Zufriedene Kunden sind die oberste Priorität vonSCHEURICH, weshalb der Fachhändler größten Wert auf eine umfassendeBeratung und Betreuung legt.Pressekontakt:SCHEURICH GmbHEbersbacher Str. 63-6563849 LeidersbachTelefon: 0 60 28 / 69 49E-Mail: info@scheurich24.dehttps://www.scheurich24.deOriginal-Content von: SCHEURICH GmbH, übermittelt durch news aktuell