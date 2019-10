SCHEURICH GmbH rät: Garage winterfest machen

Leidersbach (ots) - Die Garage bietet häufig nicht nur Schutz fürdas eigene Auto. Auch Gartengeräte oder die heimische Werkzeugbankfinden dort ihren Platz. Damit diese im Winter keinen Schaden nehmen,ist es wichtig die Garage früh genug vor der kalten Jahreszeit zuschützen.Garage trocken haltenUm das lästige Scheibenkratzen im Winter zu umgehen, ist eineUnterstellmöglichkeit für das Fahrzeug sehr gefragt. Eine Garage istmeist besonders attraktiv, da hier auch andere Gartengeräte undWerkzeuge sicher gelagert werden können. Damit diese auch wirklichden Schutz bietet, den sie bieten soll, ist es unerlässlichentsprechende Maßnahmen zu ergreifen, bevor es kalt wird.Standardmäßig haben viele Garagentore zwar Lüftungsöffnungeneingebaut, bei winterlichen Witterungsbedingungen reicht dieseZwangslüftung allerdings nicht, um der steigenden Luftfeuchtigkeitund Kondenswasser entgegenzuwirken. Aus diesem Grund sollteregelmäßig stoßgelüftet werden. Mit Hilfe eines Hygrometers kann dieLuftfeuchtigkeit im Innenraum gemessen werden. Optimal sind Wertezwischen 50 und 55 %, alles darüber begünstigt Korrosionen amFahrzeug und Schimmelbildung. Helfen die beschriebenen Maßnahmennicht, kann es durchaus sinnvoll sein, einen Luftentfeuchtereinzusetzen.Schutz vor SchmutzEine trockene Garage ist nur ein Punkt auf dem Weg zu einersicheren Überwinterung. Auch die Sauberkeit sollte nichtvernachlässigt werden, denn eine saubere Garage schont das geparkteFahrzeug und die anderen gelagerten Gegenstände. Schmutzreste wieLaub, Staub und Dreck ziehen die Feuchtigkeit an und begünstigendadurch die Schimmel- und Geruchsbildung. Die Garage sauber zu haltenbedeutet regelmäßiges Fegen. Daniel Scheurich, Inhaber undGeschäftsführer der SCHEURICH GmbH, verrät einen guten Praxistipp:"Mit einer Fußmatte kann der Schmutz draußen von den Schuhenabgetreten werden und gelangt nicht in die Garage." Nicht nur Eis undSchnee an den Füßen sind eine Feuchtigkeitsquelle. Auch verbleibendeReste am Auto, die erst in der Garage abfallen, können sich negativauf die Luftfeuchtigkeit auswirken und sollten daher so schnell wiemöglich beseitigt werden.Schwachpunkte ausgleichenUm Rost am Fahrzeug und Schimmelbildung im Innenraum zu vermeiden,ist es wichtig, dass Bauherren darauf achten, dass die Garage baulichmängelfrei ist und korrekt konstruiert ist. Eine regelmäßige Wartungdes Tors, der Belüftung, des Garagenbodens und des Dachs ist vonAnfang an ratsam, um Schäden möglichst schnell zu entdecken. Vorallem ältere Garagen entwickeln ihre Schwachstellen. Diese lassensich je nach Schweregrad mit Hilfe von ein paar Tricks beheben. Dasfrühzeitige Abdichten von undichten Stellen verhindert beispielsweisedas Eindringen der winterlichen Tücken wie Kälte und Feuchtigkeit inder Garage. Viele Garagen, die ungeheizt sind und unversiegelte Bödenhaben, sind außerdem frostanfällig. Dringt Wasser in den Betonbodenund gefriert, wird der Boden aufgesprungen. Um dies zu vermeiden,empfiehlt sich eine Versiegelung des Bodens. Schließt das Garagentoreventuell nicht mehr richtig, können Hausbesitzer im ersten Schrittversuchen die Scharniere zu schmieren. Hilft dies nicht, sollte derMechanismus unbedingt repariert werden. Wenn es sich um eine ältereGarage handelt, bei der sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, ist esratsam die Neuanschaffung eines Tors in Betracht zu ziehen.Es stehen verschiedene Optionen bei einer Neuanschaffung zurVerfügung, die einen sicheren Verschluss der Garage für den Wintergarantieren. Sektionaltore und Rolltore sind nur zwei der möglichenVarianten, die den Vorteil der maximalen eigenständigen Gestaltungbieten. Sowohl der Antrieb als auch der Mechanismus, die Größe, dieSicherheit und die Optik können beim Fachhandel individuell gewähltwerden. Oft handelt es sich um Einzelanfertigungen, weshalb das Torpassend konfiguriert und sowohl auf die Garage als auch das Eigenheimabgestimmt werden muss. Experten wie die SCHEURICH GmbH können aufihre langjährige Erfahrung zurückgreifen und ihre Kunden in allenBelangen zu Winterschutz, Funktion und Design ausführlich beraten undeine passende Lösung ermitteln.Über die SCHEURICH GmbHSeit über 35 Jahren vertreibt SCHEURICH Türen, Tore und Antriebe.Die langjährige Erfahrung in diesem Bereich und das umfangreicheGaragentor- und Antriebslager sowie das zugehörige Ersatzteil- undZubehörprogramm machen das Unternehmen zu einer festen Größe in derBranche. Durch die enge und langjährige Zusammenarbeit mit Tor- undAntriebsherstellern, entstehen innovative und kostengünstige Lösungenfür Endverbraucher. Zufriedene Kunden sind die oberste Priorität vonSCHEURICH, weshalb der Fachhändler größten Wert auf eine umfassendeBeratung und Betreuung legt.