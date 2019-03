SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Für die Aktie SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities wurde im Schlusshandel am 15.03.2019 ein Kurs von 21,92 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities-Aktie ein Durchschnitt von 23,77 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,92 USD (-7,78 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (21,86 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,27 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities-Aktie: der Wert beträgt aktuell 94,81. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu SCE V 545 Fixed-to-Floating Rate Preference Securities damit ein "Sell"-Rating.