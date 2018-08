SCE 2018 in Chongqing präsentiert 10 Tech-Produkte, die alle Vorstellungskraft sprengen

Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Von künstlichen Kehlköpfen,die Gehörlosen oder Schwerhörigen "sprechen" helfen, bis hin zuelektronischer Haut, die Wärme, Kälte und Schmerz fühlen kann - aufder ersten Smart China Expo (SCE 2018), die diese Woche in derwestchinesischen Stadt Chongqing eröffnet wurde, gab es 10 absolutverblüffende technische Produkte zu erleben.Die wahrhaft beeindruckenden, in China als "Cool Tech" bzw. "BlackTechnology" bezeichneten Produkte - zu denen auch autonom fahrende,mit erneuerbaren Energien angetriebene Fahrzeuge (New EnergyVehicles, NEVs) und Nano-Roboter zählen, die Krankenhäuserneingesetzt werden -- stehen stellvertretend für die phänomenalenLeistungen, zu denen die Menschheit fähig ist.Getreu dem Motto "Mind-boggling technologies: the 'UnimaginableFuture'" (Unglaubliche Technologien: die Zukunft liegt jenseits derVorstellungskraft) wurden aus 1.082 Kandidaten in drei strengenPrüfungsrunden zehn futuristische Produkte durch Experten ausverschiedenen Sektoren wie Universitäten, Unternehmen undRisikokapitalgesellschaften ausgewählt. Die frisch veröffentlichteListe gibt den SCE-Besuchern einen kleinen Vorgeschmack davon, wieviele Aspekte unseres Lebens in nicht allzu ferner Zukunft vonTechnik geprägt sein könnten.Weitere bahnbrechende Technologien, die während der Veranstaltungpräsentiert wurden:- Künstlicher laserinduzierter Graphen-Kehlkopf (Laser-InducedGraphene, LIG), Tsinghua-Universität- Hochdehnbare und spreizbare E-Haut, Beijing Institute of Nanoenergyand Nanosystems- NEV mit Level 4: "Vollautomatisiertes Fahren", Changan Automobile- Nano-Roboter für die Medizin, Harbin Institute of Technology undUniversity of California, San Diego- Gedankengesteuerte Neuroprothese, Shenzhen Institute of AdvancedTechnology- Lösliche Elektronikkomponenten, Zhejiang University- KI-gestütztes AI Medical Innovation System (AIMIS), Tencent- Mobiler Übersetzer iFLYTEK 2.0, iFLYTEK- System zur Re-Identifizierung von Personen (REID), CloudWalkTechnology- ET Industrial Brain, Alibaba Cloud.Einige dieser Produkte wurden bereits auf den Markt gebracht,andere befinden sich noch im Forschungs- und Entwicklungsstadium.Die SCE war auch Austragungsort von Wettbewerben wie demInternational Drone Racing Grand Prix (IDRGP) und i-VISTA, einemautonom gefahrenem Autorennen.Die Nebenveranstaltungen der SCE unterstreichen den Ehrgeiz derGastgeberstadt Chongqing, sich als Chinas Pionier für Big DataIntelligence zu positionieren, und ebenso die Bereitschaft der Stadt,Talente und Investitionen im Smart Technology-Feld für die Region zugewinnen."Chongqing hat sich eine innovationsgetriebene Wachstumsstrategiezu eigen gemacht, die den traditionellen Industrien mit Hilfe von BigData Intelligence neues Leben einhaucht und die kommerzielle,staatliche und zivile Nutzung der Technologie maximiert", sagt TangLiangzhi, Bürgermeister von Chongqing. "Die SCE ist ein wichtigerSchritt zur Entwicklung intelligenter Technologien, und wir erwarten,dass wir unsere Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Weltvertiefen und gemeinsam getreu dem Motto 'Smart Technology:Empowering the Economy and Enriching Life' (Intelligente Technologiezur Stärkung der Wirtschaft und Bereicherung des Lebens) eine bessereZukunft schaffen können".Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.smartchina-expo.cn/ und aufhttp://www.ichongqing.info/smart-china-expo/Informationen zur Smart China Expo (SCE)Die in Chongqing stattfindende Smart China Expo (SCE) ist eineMesse von Weltrang, die auf nationaler Ebene stattfindet und dieEntwicklung von Big Data und intelligenten Technologien in Westchinaunterstützt. Die SCE fungiert als Plattform für Chongqings "SmartEndeavor"-Initiativen im Zeitalter von Big Data und Smart Tech, unddient dem Austausch zwischen Organisationen, Unternehmen, Expertenund Wissenschaftlern aus aller Welt.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/735243/Smart_China_Expo_Event.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/735244/Smart_China_Expo_Tech.jpgPressekontakt:Dongyan Chen+86-23-6390-76541036108861@qq.comOriginal-Content von: Smart China Expo, übermittelt durch news aktuell