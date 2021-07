SCENTAIR® kündigt globale Partnerschaft mit Snap Fitness an

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Snap Fitness, arbeitet mit ScentAir zusammen, um das Erlebnis für Mitglieder zu verbessern.ScentAir, der weltweit führende Anbieter von Duftmarketing, gab heute seine Partnerschaft mit dem führenden Fitness-Franchise-Unternehmen Snap Fitness bekannt.Snap Fitness gehört laut TopFranchise.com zu den 10 besten Fitnessstudio-Franchises in den USA für 2021 und hat weltweit fast 2.000 Standorte eröffnet oder in der Entwicklung. Gemeinsam haben Snap Fitness und ScentAir eine Duftinitiative entwickelt, um die Mitglieder mit einem neuen Umgebungsduft für ihr Training zu begeistern. Das ScentAir-Duftteam entwickelte den Snap Fitness-Signaturduft mit Noten, die ein belebendes sensorisches Erlebnis schaffen.Andy Peat, Chief Product Officer von Snap Fitness, glaubt, dass der Duft das Gefühl des Willkommenseins für die Mitglieder erhöhen wird und beschreibt ihn als "einen positiven Duft, der die Stimmung hebt", die "in dem Moment beginnt, in dem ein Mitglied den Club betritt.""Es ist großartig, mit ScentAir einen bekannten und zuverlässigen Partner zu haben, der sicherstellt, dass unsere Franchisenehmer das beste Produkt und den besten Service erhalten", fährt er fort.Mit engagierten lokalen Teams in sieben Niederlassungen weltweit ist ScentAir stolz darauf, Snap Fitness hochwertige Duftlösungen auf globaler Ebene anzubieten. Seit mehr als 25 Jahren ebnet ScentAir den Weg als Verfechter der intelligenten Raumbeduftung. Ihr vielseitiges globales Team liefert leistungsstarke Lösungen für die Kundenerfahrung, die die Bedürfnisse lokaler Unternehmen ansprechen und diese mit erstklassigem Service erfüllen.Brian Edwards, Präsident von ScentAir, sagt über die Partnerschaft: "Es ist immer aufregend, mit anderen globalen Marken zusammenzuarbeiten, bei denen wir das tun können, was wir am besten können - ein Unternehmen auf weltweiter Ebene zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass der neue Signature-Duft von Snap Fitness schnell zu einem festen Bestandteil der Marke wird."Um zu erfahren, wie Duftmarketing Ihr Unternehmen verändern kann, besuchen Sie bitte ScentAir.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1558382/ScentAir_Snap_Fitness.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3219081-1&h=3432974388&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3219081-1%26h%3D1108766914%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1558382%252FScentAir_Snap_Fitness.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1558382%252FScentAir_Snap_Fitness.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1558382%2FScentAir_Snap_Fitness.jpg)Pressekontakt:Evin EllisScentAir TechnologiesLLC.eellis@scentair.comOriginal-Content von: ScentAir, übermittelt durch news aktuell