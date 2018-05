SCANquilt® und die Cashback World bauen ihre Kooperation aus - BILD

Graz (ots) - SCANquilt®, einer der führenden Anbieter vonHeimtextilien in der Tschechischen Republik, akzeptiert nun auch dieCashback Card der internationalen Shopping Community Cashback World.Im Zuge dieser Kooperation genießen Mitglieder der Cashback Worldattraktive Shoppingvorteile in allen SCANquilt®-Filialen.Die Liste renommierter Handelsketten, die die Cashback Cardakzeptieren, wird immer länger. Seit 1. Mai können Cashback WorldMitglieder ihre Cashback Card in 47 SCANquilt®-Filialen in der ganzenTschechischen Republik nutzen. "Wir haben mit SCANquilt® schon sehrerfolgreich auf Onlinebasis zusammengearbeitet. Daher war es dernächste logische Schritt, dass das Unternehmen auch die Cashback Cardakzeptiert. Wir sind sehr froh, unseren Mitgliedern immer wiederNeuerungen präsentieren zu können", erklärt Roman Malik,Geschäftsführer der tschechischen myWorld Landesgesellschaft.Das Partnerunternehmen bietet hochwertige Heimtextilien der MarkenSCANquilt® und QUILTEX® an. Die Produktpalette reicht dabei vonPölstern, Decken, Matratzen und Bettwäsche über Tischtücher,Geschirrtücher und Ofenhandschuhe bis hin zu Bade- und Handtüchern.Im Zuge der Kooperation genießen Besitzer der Cashback Card in allen47 SCANquilt®-Filialen exklusive Preisvorteile: Bei jedem Einkauferhalten sie 2% Cashback und 1 Shopping Point.Zwtl.: Über SCANquilt®Mit seinen speziellen Bettdecken und Kissen war SCANquilt® zumZeitpunkt seiner Gründung im Jahr 1992 ein absoluter Vorreiter. Dieneuen antiallergenen Produkte mit einer Füllung aus Hohlfasern sindleicht, warm und pflegeleicht und begeistern die Kunden. DieMaterialien, die für die Produkte der Marken SCANquilt® und QUILTEX®verwendet werden, entsprechen allesamt den strengen ökologischenStandards für Textilien, die innerhalb der EU gelten. Das Unternehmensetzt auf ein nachhaltiges Wachstum, ständige Verbesserung sowiefinanzielle Stabilität und engagiert sich für verschiedene sozialeund öffentliche Projekte rund um seine Standorte. Mehr auf[www.scanquilt.cz] (http://www.scanquilt.cz).Zwtl.: Über die Cashback WorldDie internationale Shopping Community Cashback World bietetKonsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shoppingweltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashbackund Shopping Points). Mit den Cashback Solutions stellt die CashbackWorld Unternehmen ein unkompliziertes und innovativesKundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teildieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47Märkten vertreten. 9,5 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 90.000Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf[www.cashbackworld.com] (http://www.cashbackworld.com).Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MedeaMikuleckého 1311/8Praha 4, 147 00info@medea.czDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30589/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: mWS myWorld Solutions AG, übermittelt durch news aktuell