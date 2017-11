SCANIA beauftragt Centigon France mit der lkw-panzerung für die Dänische armee

Paris (ots/PRNewswire) -Dänemark rüstet sich mit SCANIA-LKWs aus, deren Kabinen vomfranzösischen Panzerungsspezialisten gepanzert werdenCentigon France, eine Tochtergesellschaft der CentigonSecurity-Gruppe, einer der wichtigsten Akteure auf dem Weltmarkt fürgepanzerte Zivil- und Militärfahrzeuge, gibt heute bekannt, dass sievon SCANIA für die Panzerung der Kabinen von Lastkraftwagen für diedänischen Streitkräfte ausgewählt wurde.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/609196/Centigon_France_Logo.jpg )Der zugrundeliegende Auftrag der für Einkauf und Logistik derdänischen Armee zuständigen Danish Defense Acquisition and LogisticsOrganization umfasst die Anschaffung einer großen Flotte vontaktischen (ca. 600) und zivilen (ca. 250) Militärfahrzeugen fürnationale, internationale und logistische Militäreinsätze. Von ihnenwerden über 100 Fahrzeuge mit gepanzerten Kabinen ausgestattet, dieballistischen Bedrohungen und der Explosion von Minen undSprengfallen (IED) standhalten können; die Kabinen werden mitverschiedenen Panzerungslevels gemäß der Norm NATO STANAG 4569ausgestattet.Für die Konzeption des geeigneten ballistischen Schutzes stütztesich CENTIGON auf seine in mehreren Jahrzehnten erworbene Erfahrungim Bereich der Panzerung und der Integration von ballistischenMaterialien, aber auch auf innovative Technologien wie die digitaleSimulation, die es ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit der Kabinevor der Konzeption zu testen. Centigon übernahm auch die Durchführungvon realen Zerstörungsprüfungen sowie die Integration vonAusrüstungen, die Eigentum der dänischen Streitkräfte sind."Wir sind besonders stolz darauf, für ein militärisches Projektdieser Größenordnung Partner eines renommierten Fahrzeugbauers wieSCANIA zu sein", erklärte Franck BAUCHER, CEO von CENTIGON France."Es handelt sich um einen strategischen Auftrag, der beweist, dassCENTIGON in der Lage ist, mit OEMs zusammenzuarbeiten, um dieErwartungen von sehr anspruchsvollen Kunden aus demVerteidigungsbereich zu erfüllen."Der Vertrag läuft über sieben Jahre und umfasst die Lieferungeines Pakets von Support-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen(MCO) und von Ersatzteilen an SCANIA sowie die Durchführung vonSchulungen. Die Auslieferung der gepanzerten Kabinen an SCANIA wird2019 beginnen und 2021 enden.Über Centigon France SASMit mehr als 60 Jahren Erfahrung in der Integration vonballistischem Schutz und Panzerung stellt CENTIGON alle Arten vongepanzerten Fahrzeugen her: Geldtransporter, zivile und militärischeFahrzeuge. Dank des umfassenden industriellen Know-hows und derballistischen Expertise von CENTIGON bieten die ausgestattetenFahrzeuge Schutz vor vielfältigen Bedrohungen (Handfeuerwaffen,Sturmgewehr, panzerbrechende Waffen, IED, Blast und Minen). AlsMarktführer in Europa, Afrika und im Mittleren Osten beschäftigtCentigon France 160 Mitarbeiter und hat in den letzten fünf Jahrenüber tausend gepanzerte Fahrzeuge ausgeliefert.Pressekontakt:Adeline GAUTIERAssistentin der Geschäftsführung Vertrieb & Marketing -agautier@centigon.com - +33 296 50 12 80Original-Content von: Centigon France, übermittelt durch news aktuell