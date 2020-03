SB One: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Palo Alto Networks":

Per 30.03.2020, 17:15 Uhr wird für die Aktie SB One am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 16.46 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Die Aussichten für SB One haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die SB One-Aktie ein Durchschnitt von 22,55 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,39 USD (-27,32 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (21,32 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,12 Prozent), somit erhält die SB One-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. SB One erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für SB One beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,01 Prozent und liegt mit 0,82 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,19) für diese Aktie. SB One bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die SB One-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu SB One vor. Zusammengefasst erhält SB One von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.