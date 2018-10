SBID und BE OPEN ermöglichen Verbindung von kreativer Ausbildung und Wirtschaft

London (ots/PRNewswire) -BE OPEN, die humanitäre Denkfabrik der internationalenPhilanthropin und Unternehmerin Elena Baturina, und die Society forBritish & International Design (SBID) machen mit ihrem neuenWettbewerb "Designed for Business" eine wichtige Verbindung zwischenkreativer Ausbildung und Wirtschaft möglich. Mit dem Ziel,Nachwuchstalente in fünf kreativen Bereichen - Kunst, Mode,Innenarchitektur, Produktdesign und Innenausstattung - zu fördern,bringt der Wettbewerb Studierende mit 16 renommiertenBranchenexperten in Kontakt, die die jungen Menschen auf ihremindividuellen Weg in die Geschäftswelt inspirieren sollen.Die Jury des Wettbewerbs trat am 18. September zusammen, um dieBeiträge zu bewerten und die Kandidaten zu nominieren. Am 29. Oktoberwerden die Gewinner der jeweiligen Kategorien bekannt gegeben. DieGewinner der fünf Kategorien erhalten bei der Preisverleihung, die am29. November im britischen Unterhaus stattfinden wird, jeweils 1.000GBP. Hier wird der Gesamtsieger bekannt gegeben und mit einem Preisvon 30.000 GBP ausgezeichnet.Die renommierte Jury besteht aus Mitarbeitern von Unternehmen wieSebastian Conran Associates, Amazon UK, Christie's Education, JohnLewis, Amara, HG Designworks, X+Q Art und VitrA.Einige der Juroren haben auch von ihrem persönlichen Weg in dieGeschäftswelt berichtet und Ratschläge für junge Kreative gegeben,die heute am Beginn ihrer Karriere stehen.Sam Hood, Gründer und Creative Director von Amara: "Ich habe meineLeidenschaft für Innenausstattung erst später in meiner Karriereentdeckt. Das hat dazu geführt, dass ich mein eigenes Zuhauseumgestaltet habe, und daraus wurde ein Geschäft, das ich zunächst vonmeinem Küchentisch aus und später von einem Verkaufsraum aus leitete.Bald wurde uns das Potenzial eines Online-Einzelhandels bewusst, undda wurde Amara.com offiziell ins Leben gerufen."Diana Celella, Gründungsdirektorin von The Drawing Room undPräsidentin von SBID: "Mein Rat an die jungen Absolventen ist,zuzuhören und von erfahrenen Designern zu lernen. Wer in derKreativbranche erfolgreich sein möchte, muss sich für Designbegeistern, das ist mehr als nur eine Arbeit, alles ist verflochten.Man muss mit Haut und Haaren für Design leben."Jane Hay, International Managing Director von Christie'sEducation: "Tauchen Sie in das kreative Zentrum in Ihrer Stadt ein,ziehen Sie dort hin, wo die kreativen Menschen leben und arbeiten,und integrieren Sie sich in deren Welt. Hören Sie erst einmal einhalbes Jahr zu, bevor Sie selbst etwas verkaufen - Sie werden eineMenge lernen. Jeder Job ist besser als kein Job - es geht darum,dabei zu sein und gesehen zu werden."Pressekontakt:+7-495-937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell