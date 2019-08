SBF: Auf dem Wachstumspfad

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) bei einem Umsatz von fast 8 Mio. Euro und trotz deutlicher Investitionen in den Maschinenpark ein überproportionales Ergebniswachstum erzielt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel deutlich und bestätigen das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung