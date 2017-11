SAVE THE DATE / Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung am 29. November 2017 beim Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig

Leipzig (ots) - Die nächste Hauptversammlung derARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der Gremienvorsitzendenfindet am 27. und 28. November beim Mitteldeutschen Rundfunk inLeipzig statt. Wir möchten Sie gerne am Mittwoch nach derHauptversammlung über Inhalte und Entscheidungen bei einerPressekonferenz informieren.Termin:Mittwoch, 29. November 2017, ab 10:00 UhrOrt:MDR LeipzigHochhaus MDR-Gelände13. EtageKantstr. 71-73 04275 LeipzigEine Einladung mit thematischen Schwerpunkten undGesprächspartnern sowie allen weiteren organisatorischen Angabenfolgt ca. eine Woche vor dem Termin.Man kann die Pressekonferenz wie immer auch im Livestream unterhttps://www.presse.daserste.de verfolgen und per Chat Fragen stellen.Für die Teilnahme an Livestream und Chat ist eine Registrierung beimARD-Pressedienst (pressedienst@DasErste.de) nötig. Im Chat muss dieAnmeldung mit Klarnamen und Medium erfolgen.Pressekontakt:Steffen GrimbergARD-SprecherTel.: 0341/300-6431E-Mail: steffen.grimberg@mdr.deOriginal-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell