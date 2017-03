SAVE THE DATE: Pressekonferenz nach der ARD-Hauptversammlung am 05. April beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt

Leipzig (ots) - Die nächste Hauptversammlung derARD-Intendantinnen und Intendanten sowie der Gremienvorsitzendenfindet am 03. und 04. April beim Hessischen Rundfunk inFrankfurt/Main statt. Wir möchten Sie gerne am Mittwoch nach derHauptversammlung über Inhalte und Entscheidungen bei einerPressekonferenz informieren.Termin: Mittwoch, 05. April 2017, ab 11:00 UhrOrt: Hessischer Rundfunk,Bertramstr. 860320 Frankfurt/MainEine Einladung mit thematischen Schwerpunkten undGesprächspartnern sowie allen weiteren organisatorischen Angabenerhalten Sie in der kommenden Woche.Sie können die Pressekonferenz wie immer auch im Livestream unterhttp://presse.daserste.de verfolgen und per Chat Fragen stellen.Bitte beachten Sie, dass Sie für die Teilnahme an Livestream und Chatbeim ARD-Pressedienst (pressedienst@DasErste.de) registriert seinmüssen. Im Chat bitten wir um Anmeldung mit Klarnamen und Medium.Pressekontakt:ARD-SprecherteamPressestelle@ard.deTel.: 0341 300 6431Original-Content von: ARD Radio & TV, übermittelt durch news aktuell