SAUSALITOS reagiert als erstes Unternehmen auf das EU-Plastikverbot: Alle Strohhalme aus Filialen verbannt (FOTO)

München (ots) -SAUSALITOS, die größte Cocktailkette in Europa, reagiert als einesder ersten Unternehmen auf das EU-Plastikverbot. "In Deutschlandwerden jährlich immer noch fast 5 Milliarden Plastiktrinkhalmeverbraucht. Bis sich das Verbot in zwei Jahren durchsetzt, kann alsonoch tonnenweise Müll anfallen - ganz ohne Konsequenzen. Deswegenhandeln wir sofort", sagt Dominic Cloudt, Head of Marketing beiSAUSALITOS. Seit Juli gibt es in allen SAUSALITOS Filialen bereitskeine Plastikstrohhalme mehr, sondern nur noch alternativeNudeltrinkhalme. SAUSALITOS geht anlässlich des EU-Plastikverbotsaber noch einen Schritt weiter: Der Strohhalm wird auch imSprachgebrauch abgeschafft. "Uns geht es gerade jetzt darum,Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen. Jeder ist gefragt und wirmüssen alle an einem Strang ziehen. Nur so lassen sich die Unmengenvon Plastik abschaffen", sagt Cloudt. Mit der Aktion will SAUSALITOSbesonders darauf aufmerksam machen, dass es bereits viele nachhaltigeAlternativen ganz ohne Plastik gibt: "Pseudoalternativen aus PLA sindfür uns keine Lösung". Deswegen arbeitet Europas größte Cocktailketteauch an weiteren innovativen Lösungen wie dem ersten glutenfreienNudeltrinkhalm."Deutschland gilt in vielen Belangen als Vorreiter. Doch dasPlastikverbot 2021 kommt viel zu spät. Wir als Europas größteCocktailkette machen den Anfang: Wir verbannen Plastikstrohhalme imwahrsten Sinne des Wortes aus allen unseren Filialen. Neben unserernachhaltigen Alternative, den Nudeltrinkhalmen, werden wir ab sofortauch das Wort aus unserem Sprachgebrauch streichen", erklärt DominicCloudt, Head of Marketing bei SAUSALITOS. "Diese symbolische Handlungist für uns ein Zeichen und soll auch für Aufmerksamkeit im Alltagsorgen. Die zunehmende Plastikflut ist eines der größtenUmweltprobleme unsere Zeit, da können wir nicht mitPseudoalternativen wie PLA-Strohhalmen vorgehen und das Problem nur'umschiffen'. Es gibt bessere, nachhaltigere Alternativen und nur diekommen bei SAUSALITOS in Frage. Und für alle Bedenkenträger: wirwerden auch die ersten sein, die sehr bald den 100 % glutenfreienNudeltrinkhalm einführen werden", so Dominic Cloudt weiter.Gemeint ist der Nudeltrinkhalm, der bereits seit Juli dieses Jahrsden Plastikstrohhalm in allen SAUSALITOS Filialen ersetzt. DieSchlürf-Alternative aus Weizen ist nicht nur ressourcenschonend,sondern auch zu 100% biologisch abbaubar. "Wir arbeiten auch anweiteren Innovationen. Unser Ziel ist es, für mehr Umweltbewusstseinund verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen zu sorgen. Dabei zähltder Schritt jedes Einzelnen. Wir gehen dabei sehr gerne voran", sagtCloudt weiter.Die Story SAUSALITOS1994 wurde die erste SAUSALITOS-Filiale eröffnet.Inspirationsquelle und namensgebend für das einzigartigeRestaurantkonzept war die Feierkultur und das Lebensgefühl vonSausalito, einer multikulturellen Stadt nahe San Francisco. DieKombination aus unbeschwertem Feiern, kalifornischem Lifestyle undder Multikultur mit einer stark verbreitetenkalifornisch-mexikanischen Küche gab den Ausschlag zur Wahl desNamens und zur Philosophie von SAUSALITOS. Damals wie heute gilt es,die weltweiten Einflüsse, die positive Lebenseinstellung undInspirationen dieses Melting Pots zu vereinen. Dies alles spiegeltsich beim Gast wider im Gemeinschaftsgedanken, intensiverLebensfreude und der Auszeit vom Alltag mit viel Spaß.Das Unternehmen Sausalitos Holding GmbHDie Erfolgsmarke der Sausalitos Holding GmbH ist dasFreizeitgastronomie-Konzept SAUSALITOS, das seit 1994 aufExpansionskurs ist und dabei stetig und nachhaltig gewachsen ist.Dabei zählt die Sausalitos Holding GmbH als zentrale Dachmarke zu denertragsstärksten Unternehmen der deutschen Systemgastronomie.Spezialisiert auf ein breites Angebot an Cocktails und Speisen derkalifornischen Küche mit mexikanischen Einschlag ist das Unternehmenklar positioniert. Die SAUSALITOS-Filialen umfassen in der Regel vierBereiche: eine Bar, ein Bistro, ein Restaurant sowie eine Terrassebzw. Biergarten. Über vier Millionen Menschen besuchen jährlich dieGastro-Marke der deutschen System- und Freizeitgastronomie, die immermehr Fans gewinnt.