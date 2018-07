SAUERKRAUTKOMA-Kinotour / Erfolgsautorin Rita Falk, Sebastian Bezzel, Lisa Maria Potthoff, Simon Schwarz u. a. gehen auf große Kinotour durch Bayern & Österreich (FOTO)

München (ots) -"Das können Sie sauber vergessen, Herr Bürgermeister. Ich geheganz sicher nicht nach München." Doch genau das macht ProvinzpolizistFranz Eberhofer in SAUERKRAUTKOMA, er wird nämlich dahin"strafversetzt". Hauptdarsteller Sebastian Bezzel wird die Großstadt,nach der Premiere am 6. August, schnell wieder verlassen, denn ab dem8. August geht er gemeinsam mit Bestseller-Autorin Rita Falk aufKinotour. In über 30 bayerischen und österreichischen Städten stellensie die Krimikomödie persönlich vor. Bei einigen Stationen werden siedabei von Susi alias Lisa Maria Potthoff und Rudi alias Simon Schwarzu.a. unterstützt.Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge -der Eberhofer steht mal wieder vor schweren kriminalistischen undkulinarischen Herausforderungen. Ab dem 9. August ist SAUERKRAUTKOMAin den bayerischen Kinos zu sehen.Bei Interesse an einer Berichterstattung zu den lokalen Premierenwenden Sie sich bitte direkt an die entsprechenden Kontakte, Detailsunter http://sauerkrautkoma-film.de/kinotour/presse.KINOTOUR - TERMINE08. August 2018, Landshut09. August 2018, Parndorf09. August 2018, Wien10. August 2018, Pasching10. August 2018, Ried10. August 2018, Salzburg11. August 2018, Innsbruck11. August 2018, Wörgl12. August 2018, Bad Reichenhall12. August 2018, Prien12. August 2018, Rosenheim12. August 2018, Bad Aibling13. August 2018, Dillingen13. August 2018, Fürstenfeldbruck13. August 2018, Wertingen13. August 2018, Augsburg14. August 2018, Moosburg14. August 2018, Wolfratshausen14. August 2018, Germering14. August 2018, München16. August 2018, Passau16. August 2018, Deggendorf16. August 2018, Regensburg17. August 2018, Abensberg17. August 2018, Vilsbiburg17. August 2018, Gröbenzell18. August 2018, Amberg18. August 2018, Tirschenreuth18. August 2018, Fürth19. August 2018, Dettelbach19. August 2018, Eckental19. August 2018, Nürnberg19. August 2018, IngolstadtPressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte anunsere betreuenden Agenturen:ana radica! Presse Organisation(TV, Print, Radio PR)Ana Radica, Eva-Maria HeßTel.: 089 / 23 66 12-0E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com,evahess@ana-radica-presse.comPURE ONLINE(Online)Ulli PalmTel: 030 / 28 44 509-16E-Mail: ulli.palm@pureonline.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell