SAT.1 und RTL in NRW mit gemeinsamer Politik-Sendung: Wähler stellen ihre Fragen an Hannelore Kraft und Armin Laschet

Köln (ots) - Bürger stellen ihre brennenden Fragen an HanneloreKraft und Armin Laschet persönlich - SAT.1 NRW und RTL WEST machenPolitik zum Anfassen in einem außergewöhnlichen gemeinsamenTV-Projekt möglich. Zwei regionale und eigentlich konkurrierendeTV-Sender - ein gemeinsames Programm: "Sie oder Er - Wählerwollen's wissen". Ein Konzept nach Vorbild amerikanischer TownhallMeetings, bei denen sich Politiker im Fernsehen vor Wahlen den Fragender Bürger stellen. Anlässlich der Landtagswahl werden HanneloreKraft (SPD) und ihr Herausforderer Armin Laschet (CDU) den Wählern inNordrhein-Westfalen Rede und Antwort stehen. Das TV-Projekt ist eineGemeinschaftsaktion der privaten Regionalprogramme von SAT.1 und RTL.Die TV-Fragestunde "Sie oder Er? Wähler wollen's wissen" startet anzwei Abenden Ende April ab 17.30 Uhr bei "SAT.1 NRW". Mit dem Verweisauf eine "verlängerte Sendezeit" bittet SAT.1 NRW-Chef Peter Pohldann um 18 Uhr die Zuschauer umzuschalten - und übergibt Teil 2 derSendung an RTL WEST-Chef Jörg Zajonc. Peter Pohl: "Wir bieten denBürgern aus NRW die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die beidenSpitzenkandidaten zu stellen. Durch die gemeinsame Stunde Sendezeitbieten wir mehr Raum für die vielen brennenden Fragen." Jörg Zajonc:"Wir unterstreichen mit der ungewöhnlichen Aktion auch, wie wichtigfür uns die landespolitische Berichterstattung in unseren Programmenist. Wir werben auf allen Kanälen, in den Sozialen Medien überFacebook und Twitter, dass sich möglichst viele Menschen im Land anden beiden Sendungen beteiligen." Die Themenschwerpunkte sind Bildung& Gerechtigkeit, Innere Sicherheit, Zuwanderung & Integration sowieInfrastruktur. SAT.1 NRW und RTL WEST bieten den Bürgern in NRW dieChance, an einem der beiden Townhall Meetings, die auf demDüsseldorfer Areal Böhler stattfinden werden, teilzunehmen.Angaben zur Person und Fragen können per Mail gesendet werden anmail@SieOderEr.nrwWeitere Informationen über die Social Media-Kanäle beiderSendungen, u.a.Facebook: www.facebook.com/sat1nrw und www.facebook.com/rtlwestsowie die Internetseiten www.rtl-west.de und www.sat1nrw.dePressekontakt:Rückfragen: Britta-Alexandra Friedrich, Kommunikation.BrittaAlexandra.Friedrich@rtl-west.de, Tel. 0201 - 74 75 325Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell