8. Oktober 2018. Was andere den letzten Nerv und Verstand kostet,schafft Kostja Ullmann blind: In der ermutigenden Tragikomödie "MeinBlind Date mit dem Leben" verliert er als Abiturient Saliya Kahawattenahezu sein Augenlicht - und ergattert trotzdem einenAusbildungsplatz im renommiertesten Hotel Münchens - ohne, dassjemand seine Beinahe-Blindheit bemerkt. Doch die Ausbildung hältnatürlich viele Tücken für die Kämpfer-Natur parat. Und dann ist daauch noch die Sache mit der Liebe ... SAT.1 zeigt die SevenPicturesKino-Koproduktion "Mein Blind Date mit dem Leben" am Sonntag, 14.Oktober 2018, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Fakten:* Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch des "echten" SaliyaKahawatte, der mit 15 Jahren den Großteil seines Sehvermögens durcheine progressive Netzhautablösung verlor. Er fungierte als Beraterfür den Kinofilm und verbrachte in der Vorbereitung viel Zeit mitHauptdarsteller Kostja Ullmann. * Um sich besser in Saliyas Lebenhineinversetzen zu können, trug Kostja Ullmann spezielleKontaktlinsen, die sein Sehvermögen stark einschränkten.Inhalt:Saliya (Kostja Ullmann) verliert von heute auf morgen fast seinekomplette Sehkraft. Aber auch nahezu erblindet lässt sich derAbiturient nicht davon abhalten, seine Ziele zu verfolgen. Es gelingtihm, einen Ausbildungsplatz zum Hotelfachmann in einem MünchnerNobelhotel zu ergattern, indem er seine Sehbehinderung verheimlicht.Eingeweiht ist lediglich Azubi-Kollege Max (Jacob Matschenz), mitdessen Hilfe er sich geschickt durch die täglichen Herausforderungenseines Arbeitsalltags laviert. Als er die alleinerziehende Laura(Anna Maria Mühe) kennenlernt, fängt Saliyas mühsam aufrechterhalteneFassade an zu bröckeln ... "Mein Blind Date mit dem Leben" AmSonntag, 14. Oktober 2018, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TVDeutschland 2017 Genre: Tragikomödie Regie: Marc Rothemund