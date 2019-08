Unterföhring (ots) -Halbzeit bei "Promi Big Brother": Die große Prime-Time-Show amFreitagabend erzielt sehr gute 15,7 Prozent Marktanteil (14-49 J.)gegen die Sport-Konkurrenz. Die Halbzeitshow liegt damit 1,5 Prozentüber dem Vorjahreswert. SAT.1 gewinnt mit einem Tages-Marktanteil vonstarken 11,7 Prozent (14-49 J.) den Freitag.Auch "Promi Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx dominiertden späten Abend: Das erste Interview mit Exit-Bewohnerin EvaBenetatou bei Jochen Bendel und Melissa Khalaj verfolgen am Freitagsehr starke 8,4 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.Das passierte in der Live-ShowIn der Halbzeit-Show von "Promi Big Brother" begrüßen JochenSchropp und Marlene Lufen alle bisherigen Sieger der Show: JennyElvers, Aaron Troschke, David Odonkor, Ben Tewaag, Jens Hilbert undSilvia Wollny. "Willkommen zu Hause" heißt es kurze Zeit für SilviaWollny: Die Bewohner des Zeltlagers wählen die Vorjahres-Siegerin, umfür sie den Einkauf im Markt zu übernehmen. Beim Live-Duell zockenZlatko und Sylvia dann darum, welcher Bewohner in welchen Bereichziehen soll. Sie stellen Luxuscamp und Zeltlager komplett auf denKopf und wählen sich außerdem beide am Ende in den Luxus. Von ihrenMitbewohnern erhalten Eva und - zu Tobis Entsetzen - Janine diemeisten Nominierungen und landen auf der Abschussliste.Doch das letzte Wort haben die Zuschauer. Mit den wenigstenStimmen muss "Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou als erste Bewohnerindieser Staffel Deutschlands prominentesten Campingplatz verlassen."Ich habe gemischte Gefühle", so Eva nach ihrem Auszug. "Auf dereinen Seite wäre ich gerne weiter auf dem Campingplatz geblieben,aber auf der anderen Seite hatte ich schon ein komisches Bauchgefühl.Die letzte Woche war hart: Der Streit mit Chris war schlimm. Undirgendwie habe ich es schon geahnt."Aktuelle Bewohner im Luxuscamp: Lilo von Kiesenwetter, Almklausi,Sylvia Leifheit, ZlatkoAktuelle Bewohner im Zeltlager: Jürgen Trovato, Tobi Wegener,Theresia, Ginger Costello Wollersheim, Chris, Joey Heindle, JaninePinkAktuelle News, Interviews, Fotomaterial und alles rund um "PromiBig Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother."Promi Big Brother" - von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August- täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und aufJoyn- täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf JoynHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:17.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell