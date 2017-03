Unterföhring (ots) -30. März 2017. "Sensibilisiert für ein ernstes Thema", lobt TV 14 denSAT.1-Film "Nackt. Das Netz vergisst nie." und die TV Direkt urteiltüber das Drama, in dem Schülerin Lara (Aleen Kötter) zum Opfer einesHackers wird: "Gruseliger als jeder Horrorfilm." Als ein Nacktbildder Schülerin durchs Netz geht, beginnt für den Teenager einSpießrutenlauf - online wie offline. Um ihre Tochter zu schützen,startet ihre Mutter Charlotte (Felicitas Woll) einen Kampf gegenscheinbar übermächtige Gegner ..."Das Netz ist nicht ein Freund aus der Clique, sondern ein großesUnbekanntes, mit dem man bewusst umgehen sollte", betontHauptdarstellerin Felicitas Woll, die selbst Mutter einer Tochterist, und erklärt: "Ich spreche in meiner Familie schon jetzt -natürlich altersgerecht - über alle Gefahren, um den Respekt vor demNetz verständlich zu machen." Das Schicksal ihrer Rolle geht der37-jährigen Schauspielerin unter die Haut: "Der Film zeigt, waspassieren kann, wenn man zu unüberlegt mit dem Internet umgeht undwie sehr das einen einzelnen Menschen und eine ganze Familie belastenkann. Dieses Thema ist aktuell und kann jeden von uns betreffen."Die Aktualität des Themas nimmt SAT.1 zum Anlass für einenkompletten Thementag unter dem Motto "Cybermobbing - Gegen Hetze imNetz". SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger zum Engagement seinesSenders: "Attacken im Netz können zu erheblichen psychischenVerletzungen und sogar zu Selbstmord führen. Als großer Sender wollenwir mit unserem Programm die Zuschauer auch für Themen wie diesessensibilisieren." Beginnend mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen" über"Richter Alexander Hold", "Auf Streife", "Schicksale" und "DieRuhrpottwache" setzt das Drama "Nackt. Das Netz vergisst nie." denHöhepunkt des Thementags in der Prime Time. Den Abschluss bildet das"akte 20.17"-Spezial "Das Netz vergisst nie - Die nackte Wahrheit" um22:15 Uhr: Wie funktionieren die geheimen Mechanismen desCybermobbings? Welche Auswirkungen hat es auf das Leben vonBetroffenen? Und: Wie kann man der virtuellen Mobbing-Spiraleentkommen? Die von SAT.1 initiierte TV- und Online-Kampagne #AugenAufkomplettiert das nachhaltige Engagement des Senders gegenCybermobbing. Bekannte Persönlichkeiten aus TV und dem Netz plädierendarin mit provozierenden Aussagen für einen respektvollen Umgangmiteinander - auf digitaler, wie persönlicher Ebene. AlsKooperationspartner für den Thementag und die #AugenAuf-Kampagnekonnten die Experten der EU-Initiative klicksafe.de, die "Nummergegen Kummer", campstahl e.V. sowie Studio 71 gewonnen werden. AlleInformationen zum Thementag sowie zur #AugenAuf-Kampagne unterwww.sat1.de/augenaufInhalt "Nackt. Das Netz vergisst nie."Es ist ein aussichtsloser Kampf - denn das Netz vergisst nie: Aufeiner fragwürdigen Internet-Seite tauchen Nacktfotos der 16-jährigenLara (Aleen Kötter) auf. Der Teenager ist sich keiner Schuld bewusst- hatte sie die Fotos doch lediglich auf ihrem Handy gespeichert. Nunsteht das junge Mädchen entblößt im Netz und die Kommentare dazuschockieren Lara und ihre Eltern Charlotte (Felicitas Woll) undMarcus (Martin Gruber) zutiefst. Von "Dreckige Schlampe!" bis zu"Fick Dich selbst!" reichen die rohen Beleidigungen. Damit nichtgenug: Auch in Laras Schule gelangt das Bild schnell in Umlauf - undder Spott ihrer Mitschüler ist ihr gewiss. Gegen eine Zahlung von 500Dollar soll das Bild aus dem Netz verschwinden. Die Familie zahlt dengeforderten Betrag in der Hoffnung, dass ihrer Tochter nicht nochmehr seelischer Schaden zugefügt wird. Doch weit gefehlt: Kurze Zeitspäter steht das Bild auf einer anderen Website online und dieHetzjagd auf Lara beginnt von neuem. Charlotte will Gerechtigkeit.Doch je tiefer sie sich in ihren Kampf gegen den Hacker verstrickt,desto mehr bekommt sie die ungeheuerliche Macht des Netzes zu spüren...Produziert wurde "Nackt. Das Netz vergisst nie." von der WestsideFilmproduktion GmbH (Produzenten: Christian Becker, MartinZimmermann), Regie führte Jan Martin Scharf, das Drehbuch schriebAnne-Marie Keßel. Die Redaktion SAT.1 liegt bei Yvonne Weber.Ausführliche Informationen zum Film finden Sie unterhttp://epaper.media/sat1/nackt-das-netz-vergisst-nie/Das Line-Up des Thementags "Cybermobbing - Gegen Hetze im Netz" am 4.April 2017:05:30 Uhr: SAT.1-Frühstücksfernsehen, zu Gast: Felicitas Woll12:00 Uhr: Richter Alexander Hold ("Der Internetmobber")14:00 Uhr: Auf Streife - Köln ("Tagesmutter mit Doppelleben?")17:30 Uhr: Schicksale - und plötzlich ist alles anders ("Spion widerWillen")19:00 Uhr: Die Ruhrpottwache ("Drei Geschwister und ein Erbe")20:15 Uhr: TV-Movie "Nackt. 