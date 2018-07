Unterföhring (ots) -16.07.2018. Im Sommer fahren wir alle ans Meer und liegen in derSonne wie gestrandete, weiße Wale! Das ist auf jeden Fall netter, alswie "Thor" Chris Hemsworth mit einem Segelschiff auf der rauen Seeeinen echten, riesigen Albino-Pottwal zu jagen. Regie-Veteran RonHoward ("Solo") verfilmte mit tollen Darstellern die Geschichte vonOwen Chase, dessen Erlebnisse im Jahr 1820 später dem SchriftstellerHerman Melville als Vorlage für sein Meisterwerk "Moby Dick" diente... SAT.1 zeigt "Im Herzen der See" am Sonntag, 22. Juli 2018, um20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV."Nur Landratten könnten der stürmischen Action von Mann gegenKoloss widerstehen. Natürlich ist das die alte Schule. Na und? RonHoward schmeißt Herz, Seele und jedes computeranimierteWal-Kunststück des Buchs in die Waagschale, um ein Seefahrerabenteuerzu erschaffen, das euer Boot zum Schaukeln bringt." - PETER TRAVERS,ROLLING STONEFakten:- Kein Seemannsgarn: Der Film basiert auf der wahren Geschichteder "Essex", einem Walfangschiff, das im Jahr 1820 von einemPottwal im Südpazifik versenkt wurde. Der überlebende SeemannOwen Chase verarbeitete die Ereignisse in einem eigenen Buch.Über 30 Jahre später ließ sich Herman Melville von Chase'Geschichte zum Literaturklassiker "Moby Dick" inspirieren.- Eine Seefahrt, die ist nicht lustig! Für den Cast gab es nurspärliche Rationen: Um auszusehen wie ausgehungerte Seeleute,durften die Schauspieler lediglich 500-600 Kalorien pro Tag zusich nehmen. Nach eigenen Angaben aß Chris Hemsworth an manchenTagen nur ein gekochtes Ei und eine Handvoll Salat.- So klein ist die See: Nach ihrem Schiffbruch versucht die Crewder "Essex", die Insel Mas á Tierra vor der Küste Chiles zuerreichen. Über 100 Jahre vorher wurde auf genau dieser InselAlexander Selkirk ausgesetzt. Das Schicksal des schottischenSeefahrers gilt als Vorbild für einen weiteren Abenteuerroman:Daniel Defoes "Robinson Crusoe" (1719).Inhalt: Massachusetts im Jahr 1820. Die Walfang-Industrie boomtund aberhunderte Schiffe verlassen die Häfen an Amerikas Ostküste aufder Jagd nach dem wertvollen Wal-Tran. Auch die Crew der "Essex" umden gut situierten Captain Pollard (Benjamin Walker) und dentüchtigen Obermaat Owen Chase (Chris Hemsworth) segelt hinaus, in derHoffnung auf reiche Beute. Doch die bleibt aus. Schließlich trifftdie Crew in Ecuador auf einen spanischen Kapitän, der ihnen von denreichsten Fanggründen berichtet, die er je gesehen hat. Weit draußenauf dem offenen Meer, wo sich kein vernünftiger Kapitän jemalshinwagen würde. Gepackt von der Gier, macht sich die Besatzung der"Essex" auf den Weg, 3.000 Seemeilen vor Südamerikas Küste.Tatsächlich trifft das Schiff auf unzählige Wale. Doch die Freudeschlägt bald um in pures Entsetzen, als der Crew klar wird, welchesMonster sie mit ihrer blutigen Jagd geweckt hat ..."Im Herzen der See" (OT: "In the Heart of the Sea) Zum ersten Malim Free-TV Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 20:15 Uhr USA, 2015 Genre:Abenteuer Regie: Ron HowardPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Peter EschKommunikation/PR Senior Redakteur / Stellv. Vice President UnitFiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-1177Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comGeschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Katja Hofem,Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG MünchenUSt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell