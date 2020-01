Unterföhring (ots) - Hände hoch! Das Kult-Ermittlerduo Michael Naseband undAlexandra Rietz kehrt zurück: Im Januar 2020 starten die Dreharbeiten von "K11 -Die neuen Fälle", produziert von der Constantin Entertainment GmbH. Gemeinsammit zwei Kollegen-Youngstern heften sich die erfahrenen Kommissare wieder an dieFersen von Schwerverbrechern aller Couleur. Alle Mitglieder des "K11"-Teamshaben auch jenseits der Kamera jahrelange Erfahrung im Polizeidienst. KasparPflüger, Geschäftsführer SAT.1: "'K11' ist der 'Tatort' der Light-Crime-Dokus.Sieht man sich die phänomenalen Abrufzahlen auf unseren digitalen Kanälen unddie tollen Quoten auf unserem Schwestersender SAT.1 Gold an, ist klar: DieStrahlkraft der Marke 'K11' ist ungebrochen. Die Zuschauer lieben es und wirstärken mit einer Neuauflage dieses Kultformats gleichzeitig unserCrime-Portfolio in der Access-Prime-Time."Ebenfalls im Januar fällt die erste Klappe der Crime-Doku "Grünberg und Kuhnt":Als Ermittler der Mordkommission klären Kriminalhauptkommissar Bernie Kuhnt undKriminalhauptkommissarin Lara Grünberg Tötungsdelikte in Duisburg und Umgebungauf. Kuhnt und Grünberg sind bereits bekannt aus den Crime-Klassikern "Niedrigund Kuhnt" sowie "Die Ruhrpottwache"."Richter und Sindera - Ein Team für harte Fälle" komplettieren denKrimi-Dreiklang des SAT.1-Vorabends: Paul Richter und Stephan Sinderafokussieren sich in einer neuen und eigenständigen Einsatzkommission zukünftigauf die Aufklärung schwerer Straftaten im Raum Köln. Zuschauer kennen das Duobereits aus der erfolgreichen SAT.1-Daytime-Produktion "Auf Streife." Drehstartist im Januar 2020. "Grünberg und Kuhnt" sowie "Richter und Sindera" werdenproduziert von der Filmpool Film- und Fernsehproduktion GmbH. Die Ausstrahlungder neuen Crime-Dokus ist für das erste Halbjahr 2020 geplant.Erfolg linear und digital: Auf den digitalen Plattformen von SAT.1 (inkl.Joyn/7TV) zählt "K11 - Kommissare im Einsatz" zu den Top-10-Formaten undverzeichnete 2019 einen Anstieg der Abrufzahlen von 41 Prozent. Die Wiederholungdes Crime-Klassikers erreichte außerdem auf SAT.1 Gold im vergangenen JahrBestwerte von bis zu 4,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) - und zählt damitebenfalls zu den Top-Performern des Senders. Ebenso punktete "Niedrig und Kuhnt"auf dem SAT.1-Schwestersender 2019 in der Access-Prime-Time mit Bestwerten vonbis zu 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigenZuschauer.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TVDeutschland | Business Intelligence Erstellt: 14.01.2020 (vorläufig gewichtet:13.01.2020)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 [89] 9507-1128Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comwww.presse.sat1.dewww.p7s1-pr.deBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4491610OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell