Unterföhring (ots) - SAT.1 rockt den Sonntag: Mit 12,2 ProzentMarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen legt "Hochzeit auf den erstenBlick" am Sonntagvorabend den stärksten Staffelauftakt seit 2016 hin.Auch "The Voice of Germany" und "Die Martina Hill Show" punkten imAnschluss mit jeweils sehr guten 13,9 Prozent und 14,2 ProzentMarktanteil (E 14-49 J.). Stark auch "Harry Potter und der Orden desPhönix" am Nachmittag: Die Bestseller-Verfilmung erreicht 11,8Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Der Tagesmarktanteil vonSAT.1 liegt bei 10,0 Prozent und macht den Sender damit zumMarktführer am Sonntag.Das sind die ersten Halbfinalisten bei "The Voice of Germany" 2019Mariel Kirschall (16, Steinbach) und Claudia Emmanuela Santoso (19,München) singen sich in Team Alice in die Liveshows. Mark Forsterbaut auf norddeutsche Musikqualitäten und schickt die beidenHamburger Fidi Steinbeck (35) und OXA (29) ins Halbfinale. In denletzten #TVOG-Sing-Offs am Donnerstag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr aufProSieben entscheidet sich, welchen zwei Talenten Sido und Rea Garveyin ihrem Team die größten Siegchancen zutrauen. Und im Anschlussbestimmt Nico Santos auf the-voice-of-germany.de, wer seine zweiteChance nutzt und über die "Comeback Stage by SEAT" auf die letztenbeiden Halbfinal-Plätze nachrückt.Mehr Infos zu "The Voice of Germany", die Team-Übersichten undFotos aus der Show zum Download unterhttp://presse.prosieben.de/TVOG2019Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:28.10.2019 (vorläufig gewichtet: 27.10.2019)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsBarbara StefanerTel. +49 89 / 9507-1128E-Mail: Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.comhttp://www.presse.sat1.deBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell