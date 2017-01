Unterföhring (ots) -Vor diesem Mann sind keine Gedanken sicher: Illusionist und ArztVictor Mids fasziniert in "MINDMAGIC - die perfekte Illusion", ab 3.Februar 2017 um 22:30 Uhr, indem er ahnungslose Passanten undProminente wie Rebecca Mir, Jo Bausch oder Gunter Gabriel mitspontanen Tricks in seinen Bann zieht.Die emotionalen Reaktionen seiner überraschten Kandidaten: Siesind fassungslos - und erstaunt. Das Besondere: Victor Midsbegeistert mit kleinen Straßen-Tricks genauso wie mit aufwendiggeplanten Experimenten. Außerdem nutzt er die Kenntnisse aus seinemMedizinstudium, um ausgewählte Tricks psychologisch zu erklären: "Ichbin Illusionist und Arzt. In "MINDMAGIC - die perfekte Illusion"kombiniere ich diese Felder und zeige, wie man das menschliche Gehirntäuschen kann". Mit mentalen Tricks, wie Hypnose, Gedankenlesen oderSinnestäuschungen weiß Victor Mids, wie er Menschen die geheimstenGedanken entlockt: "Durch jahrelanges Training wurde ich zumBeobachter und kann mein Gegenüber lesen wie ein Buch". AlsoVorsicht! Egal, wo er auftaucht: Victor Mids hinterlässt ungläubigeGesichter und Sprachlosigkeit."MINDMAGIC - die perfekte Illusion", sechs Folgen ab 3. Februar2017, um 22:30 Uhr in SAT.1, Wiederholungen immer sonntags, 16:45 UhrPressekontakt:ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Entertainment Tina Land Tel. +49 [89] 9507-1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell