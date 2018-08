Unterföhring (ots) - SAT.1 dominiert mit weitem Vorsprung die LatePrime am Montag: Die fünfte Ausgabe von "Promi Big Brother" legt aufeinen Spitzen-Marktanteil von 16,6 Prozent (Zuschauer 14-49 Jahre)zu. Im Anschluss feiert die "akte SPEZIAL" mit sensationellen 16,7Prozent Marktanteil den besten Wert seit August 2015 (17,5 Prozent).Das passierte an Tag 4 bei "Promi Big Brother"Mike Shivas Tarot-Karten verheißen Chethrin und Alphonso einerosige Zukunft und sexy Badenixe Katja Krasavice macht mit ihremBadezimmer-Solo ihrem Ruf alle Ehre. Beim Live-Duell "Fahr mich2 gehtes um blindes Vertrauen. Hier gibt das Dreamteam Pascal und UmutVollgas: Die beiden Sportler dürfen nach ihrem Sieg auf direktem Wegzurück in die "Villa" düsen. Für Chethrin und Alphonso ist das Duelleine Einbahnstraße: Sie müssen wieder auf die "Baustelle". Werbekommt trotzdem einen Platz in der "Villa"? Die Wahl der Bewohnerfällt auf Chethrin. Doch für sie muss ein anderer Promi weichen: DieZuschauer wählen Sophia Vegas auf die "Baustelle". "Na, einer musseuch ja den Marsch blasen, und das bin ich", begrüßt der Reality-Starihre neuen, alten Mitbewohner. Nur eine fehlt: Silvia Wollny hat sichschnell aufs Campingklo verdrückt ...Aktuelle Bewohner in der "Villa":Chethrin Schulze, Johannes Haller, Cora Schumacher, Daniel Völz,Katja Krasavice, Pascal Behrenbruch, Umut Kekilli, Mike ShivaAktuelle Bewohner auf der "Baustelle":Sophia Vegas, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher, SilviaWollnyInterviews mit allen Bewohnern, Informationen und Fotomaterial rundum "Promi Big Brother" sind unterhttp://presse.sat1.de/promibigbrother abrufbar."Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August,täglich live in SAT.1- jeden Freitag um 20:15 Uhr- täglich um 22:15 UhrHashtag zur Show: #PromiBBBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 22.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin Körber, Frank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1187, -1158Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comFrank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell