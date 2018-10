Unterföhring (ots) - 4. Oktober 2018. Wandern macht erfolgreich:Mit Hape Kerkelings "Ich bin dann mal weg" erreichte SAT.1 amEinheitsfeiertag um 20:15 Uhr hervorragende 14,1 Prozent Marktanteilbei den 14- bis 49-Jährigen. Damit hatte der Sender in der Prime Timedas mit Abstand erfolgreichste Programm in dieser Zielgruppe amStart.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:04.10.2018 (vorläufig gewichtet: 03.10.2018)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice PresidentKommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +498995071177mailto:Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell