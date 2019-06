Unterföhring (ots) -- Ausbau Vorabend: SAT.1 feiert 20 Jahre "Big Brother" mit einerJubiläumsstaffel- Ausbau Deutsche Fiction: Bestsellerverfilmung von Jojo Moyes mitAnna Schudt und Kai Schumann, neue Sitcom "Think Big" (AT) undneue Krimi-Reihen- Ausbau "Fun Freitag": neue, große Prime-Time-Show von und mitLuke Mockridge, neue Show für Bülent Ceylan- Ausbau Show: Mit "300" kommt Deutschlands größteMusik-Mitmachshow- Ausbau Reality: SAT.1 schickt "Promis unter Palmen", neuesFormat mit Julia Leischik26. Juni 2019. "Wir werden wieder wachsen", stelltSAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger in seinem Ausblick auf die neueTV-Saison 2019/2020 voran. "Unsere Programme haben die Kraft,Menschen zu begeistern. Und das nicht nur im TV, sondern auchdigital. Jede Woche verbringen mehr als 43 Millionen Zuschauer Zeitmit unseren Inhalten. Das Bedürfnis nach guter Unterhaltung wächstund wächst - und SAT.1 bietet davon in der neuen Season so viel wielange nicht mehr. Im Fiction-, Show- und Reality-Bereich werden wirmit unseren erfolgreichen Bestandsmarken punkten und mit vielenneuen, frischen Formatideen überraschen."Ausbau VORABEND mit ...... "Big Brother": Vor 20 Jahren machte "Big Brother" seineKandidaten zu gläsernen Menschen - und sorgte damit für ordentlichFurore. Die Welt sah gebannt zu. Im Jahr 2020 zeigt die Welt sich nunso, wie "Big Brother" sie 2000 entworfen hat. Jeder ist sichtbar,jeder hinterlässt Spuren im Netz - wir machen uns selbst gläsern. ImFrühjahr 2020 wird sich zeigen, dass das Experiment "Big Brother"nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat und relevanter ist dennje. Denn was im Jahr 2000 noch unvorstellbar war, ist heute Alltag:Menschen, die alles von sich preisgeben - und das 24 Stunden täglich.Und genau hier setzt das neue Experiment an ...Kaspar Pflüger: "Im Frühjahr freuen wir uns auf das TV-Comebackdes Jahres: 'Big Brother'! Damit setzen wir in Zukunft auch aufEvents, um am Vorabend Akzente zu setzen. Wir entwickeln mitHochdruck für diesen wichtigen Sendeplatz und arbeiten auch an neuenQuiz- und Dokutainment-Formaten."Außerdem: In Deutschlands erster Dating-Show auf vier Rädern,"Nächste Ausfahrt Liebe", treffen sich im Herbst 2019 zwei Singleszum Blind Date im Auto. Auf der Fahrt steuert das Dating-Navi diebeiden Kandidaten mit teils überraschenden Fragen durch ihr erstesKennenlernen. Am Ende heißt es für die Singles: "AufNimmerwiedersehen!" oder "Hallo Luxus-Hotel für zwei!" Die Doku-Soap"Promis Privat" begleitet ab 29. Juli 2019, Montag bis Freitag um18:00 Uhr, VIPs bei entscheidenden Wendepunkten und Neuanfängen inihrem Leben. Die Prominenten geben einen sehr persönlichen undemotionalen Einblick in ihren Alltag abseits des Rampenlichts. Imrevolutionären Daily-Talk "Ungelogen" stellen sich diesen HerbstKandidaten-Paare dem vielleicht ehrlichsten Gespräch ihres Lebens:einem durch Experten geführten Dialog unter Verwendung einesLügendetektors.Ausbau DEUTSCHE FICTION mit ...... "Im Schatten das Licht" (AT), der Verfilmung des gleichnamigenRomans von Bestsellerautorin Jojo Moyes: Eine Autorin, die allein indeutscher Übersetzung über zehn Millionen Bücher verkauft hat undderen Romane in Hollywood verfilmt wurden, eine Hauptdarstellerin,die mit dem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und eineGrimme-Preisträgerin als Regisseurin - das sind drei der Zutaten fürdas große SAT.1-TV-Event 2020. Vivian Naefe setzt Jojo Moyes' Roman"Im Schatten das Licht" mit Anna Schudt als Anwältin Natasha inSzene. Kai Schumann übernimmt die männliche Hauptrolle. Wahrhaftige,starke Charaktere und große Gefühle stehen im Vordergrund derbildgewaltigen Liebesgeschichte - in bester SAT.1-TV-Event-Tradition.... einer neuen Krimi-Reihe und der Fortführung etablierterMarken: "Letzten Herbst haben wir unsere Krimi-Reihen erfolgreichgestartet", so Kaspar Pflüger. "Wir waren Marktführer bei den 14- bis59-Jährigen und haben über zwei Millionen Zuschauer erreicht. DiesenHerbst erhöhen wir die Schlagzahl deutlich - mehr Filme und neueBestseller-Reihen mit tollen neuen Figuren und großartigenSchauspielern."Mit "Todesfrist" (AT) startet SAT.1 im Herbst 2019 eine neueKrimireihe nach den Romanen des österreichischen BestsellerautorsAndreas Gruber. Josefine Preuß will als Kommissarin Sabine Nemez einegrausame Mordserie aufklären. In jeweils zwei neuen Fällen gehen TimBergmann alias Rechtsmediziner Dr. Fred Abel und Sandra Borgmann alsProfilerin Julia Durant auf Mörderjagd: Auf Vorlage der gleichnamigenTrue-Crime-Thriller von Prof. Dr. Michael Tsokos untersucht Dr. FredAbel in "Zerschunden" und "Zerbrochen" zwei neue Fälle, die ihnzunehmend auch persönlich involvieren. Julia Durant führt in"Mörderische Tage" und "Kaltes Blut", basierend auf den gleichnamigenBestsellern von Andreas Franz, einen Wettlauf gegen die Zeit bei derJagd nach zwei kaltblütigen Profi-Killern. Der Thriller "Dasvergessene Dorf" (AT) lockt Susan Hoecke als Journalistin Cora Steinan einen geheimnisvollen Ort, an dem sie ergründen möchte, welchesschreckliche Ereignis eine junge Journalistin beinahe in denSelbstmord getrieben hätte ... (alle Herbst 2019).... dem SAT.1-Drama "Aus Haut und Knochen" (AT) zum ThemaMagersucht: Anja Kling und Oliver Mommsen müssen als Eltern erkennen,dass ihre Tochter Lara (Lisa-Marie Koroll)nicht nur schlank, sondernkrankhaft dünn ist. Damit beginnt für die Familie ein langer undanstrengender Kampf gegen einen Feind, der so viel stärker zu seinscheint ... (Frühjahr 2020).... der großartigen Comedy-Serie "Die Läusemutter": Die frischgeschiedene, alleinerziehende Mutter Hanna (Pina Kühr) wird zur"Läusemutter" auserkoren - dem niedrigsten Ehrenamt der Grundschule.Sie muss nach den Ferien die Kinder auf Läuse untersuchen und trittdabei neu in das komplizierte Ökosystem der Grundschule ein:nervtötende Eltern, ein bizarrer Schuldirektor und sein restliches,verschrobenes Personal - und mittendrin: ganz normale Kinder ... Werden Start der Serie im TV (Frühjahr 2020) nicht mehr erwarten kann,kann "Die Läusemutter" schon jetzt exklusiv vorab auf Joyn sehen.... der neuen Sitcom "Think Big" (AT): Wie könnte man Nicole Pütz(Hanna Plaß) in der neuen halbstündigen Dramedy-Serie "Think Big"(AT) nicht mögen? Große Klappe, Herz dahinter und chronischunterschätzt. Nicole ist ein Original, das sich nicht verbiegenlässt: Die junge Frau aus dem Plattenbau in Köln-Chorweiler hat vonKindesbeinen an gelernt, sich durchzubeißen - und dafür ganz eigeneMethoden entwickelt. Für den Traum vom eigenen Nagelstudio scheut sieauch nicht davor zurück, mit gekauftem Abi BWL zu studieren - eineganz neue Welt für die Nagelgöttin in spe ... (Frühjahr 2020).Ausbau COMEDY am "SAT.1 Fun Freitag" mit ... ... "LUKE! DieGreatnightshow": Ausnahme-Entertainer Luke Mockridge wird von seinemSender einmal mehr in die Prime Time befördert: "LUKE! DieGreatnightshow" ist die neue Show von und mit Deutschlandserfolgreichstem Comedian. Luke verspricht im Herbst 2019 die größte,beste und früheste Late-Night-Show aller Zeiten: neues Studio, tolleBand, internationale Gäste, ausgefallene Studioaktionen undEinspieler ... Und das acht Mal freitags zur besten Sendezeit ...einfach great! Und natürlich kommt Luke im nächsten Jahr mit neuenAusgaben des Grimme-Preis-gekrönten "CATCH! Die DeutscheMeisterschaft im Fangen" und "LUKE! Die Schule und ich".... "Lass ma mache": Bülent Ceylan ist auf Rettungsmission in ganzDeutschland unterwegs. Sein Ziel: mehr soziales Engagement, mehrUmweltbewusstsein, mehr Hilfsbereitschaft - und so ganz nebenbei derSchutz der Weltmeere. Der türkischstämmige Comedian beschäftigt sicham 9. August 2019 direkt im Anschluss an die Auftaktshow von "PromiBig Brother" mit Themen, die ganz Deutschland bewegen und findet ganzbesondere Lösungsansätze ...... "Nightwash": Zahlreiche Comedy-Stars hatten hier ihre Anfänge- im Kult-Comedy-Waschsalon "Nightwash". SAT.1 holt die Comedy-Showim Herbst 2019 ins Fernsehen zurück und bietet sowohl Newcomern alsauch Comedy-Stars eine große Bühne.Außerdem: In der zweiten Staffel von "Die Martina Hill Show"(Herbst 2019) parodiert die "Queen of Comedy" wieder prominenteFrauen aus Politik und TV, schlüpft in verrückte Rollen und bringtnatürlich auch Neues aus der Rubrik "Rebecca und Larissa on tour". Inneuen Folgen der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" (Herbst 2019) müssenDieter Hallervorden, Daniela Katzenberger, Max Giermann, Lisa Felleru.a. unter Anleitung des Erzählers Bill Mockridge komplett ohneDrehbuch und nur mit Hilfe ihres Impro-Talents herausfinden, welchesVerbrechen begangen wurde - und greifen dabei gerne mal zu ganzeigenen Herangehensweisen... Die neue Staffel "Rabenmütter" (Herbst2019) verspricht wieder chronisch überforderte, übertriebenfürsorgliche oder unverschämt direkte Mütter - mit Milena Dreißig,Mimi Fiedler, Anna Julia Kapfelsperger und Friederike Kempter.Ausbau SHOW mit bestem Family Entertainment mit ..."Große Shows und große Momente - das ist unser Fokus für diesenHerbst", erklärt Kaspar Pflüger. "Das bedeutet vor allen Dingen einegeballte Ladung etablierter Erfolgsmarken, aber auch ein neuesShow-Event, das es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab. Damitsind wir für die neue TV-Saison sehr stark und verlässlichaufgestellt."... "300 - Kampf der Fans (AT)": Fans gegen Fans, Musikstar gegenMusikstar: In dieser neuen Show stehen im Frühjahr 2020 jeweils zweiprominente Künstler gemeinsam mit ihren treusten Anhängern auf derBühne - und liefern sich ein spektakuläres Gesangs-Duell. WelcherMusiker schafft es, für seinen Mega-Auftritt 300 Fans zu mobilisierenund eine einzigartige Version seines größten Hits auf die Bühne zubringen? Wem gelingt die kreativste Gruppenperformance? Und werüberzeugt am Ende die Jury aus 100 Studio-Zuschauern?Außerdem: "Promi Big Brother" startet am Freitag, 9. August 2019,um 20:15 Uhr. "Big Brother" lädt auch dieses Jahr wiederunterschiedliche Prominente in seine Welt ein. Zwei Wochen langstehen sie dort unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Jochen Schroppund Marlene Lufen präsentieren das Event des TV-Sommers live ausKöln. In der zweiten Staffel "Dancing on Ice" zeigen schon diesenHerbst weitere Musik-, TV-, Sport- und Film-Stars ihr Können auf demEis. Namhafte Eiskunstlauf-Profis begleiten sie vom ersten,schwierigen Schlittschuh-Schritt bis zur beeindruckenden Eistanz-Kür- jede Woche in einer großen Live-Show. Deutschlands größte Koch-Show"The Taste" kommt im Herbst 2019 mit einer neuen Staffel und zweineuen Koch-Giganten zurück: Star-Köchin Maria Groß und Sternekoch TimRaue battlen sich in der siebten Runde mit den beiden PlatzhirschenAlexander Herrmann und Frank Rosin um die besten Hobby- undProfiköche Deutschlands. Die "Voice-Welt": In der neuen Staffel von"The Voice of Germany" feiern Alice Merton und Sido ihren Einstandals Coaches der erfolgreichsten Musikshow Deutschlands. Die beidentreten gegen geballte #TVOG-Erfahrung an: Der Sieger-Coach ausStaffel zwei, Rea Garvey, sitzt nach dreijähriger Abstinenz wiederauf dem roten Stuhl. Mark Forster nimmt zum dritten Mal Platz. SAT.1und ProSieben zeigen die Show ab Herbst 2019 wie immer im Wechsel.Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHosssuchen in der zweiten Staffel "The Voice Senior" Deutschlands größteGesangstalente ab 60 Jahren. Und im Frühjahr 2020 heißt es in denBlind Auditions ebenfalls wieder "It's nothing but the voice" bei"The Voice Kids". Die siebte Staffel war nicht nur im TV, sondern vorallem auch im Netz ein Hit: Durchschnittlich 700.000 Videoviewsgenerierte die Sendung täglich auf ihren digitalen Kanälen. Alleinedas Sieger-Geschwister-Duo Mimi & Josefin sammelte mit demOnline-Clip ihrer Blind Audition ("Creep") im Ausstrahlungszeitraum16 Millionen Views über alle digitalen Kanäle weltweit ein.Ausbau REALITY mit ...... "Promis unter Palmen": Atemberaubendes Paradies? Odertrügerische Idylle? SAT.1 schickt im Frühjahr 2020 "Promis unterPalmen". Zehn Prominente leben und spielen in einer Luxusvillagemeinsam - und doch gegeneinander - um 100.000 Euro. Wer kann sichin der neuen Reality-Show unter ständiger Kamerabeobachtung gegenseine Mitstreiter durchsetzen? Wer ist Teamplayer, wer Einzelkämpfer?Wer siegt im traumhaften Ambiente?... "Die Diagnose - Julia Leischik hilft" (AT): Über eine MillionMenschen in Deutschland leiden an einer seltenen oder unerkanntenKrankheit. Ohne Diagnose. Ihr einziger Wunsch: endlich zu erfahren,woran sie erkrankt sind. Julia Leischik begleitet im Frühjahr 2020Menschen, die unter einer rätselhaften Krankheit leiden, auf dememotionalen und spannenden Weg zur Diagnose. Denn drei der bestenMediziner des Landes analysieren die Fälle, die bisher niemand lösenkonnte ...... "Mit Nagel und Köpfchen - Die große Kreativ-Challenge": AnnettMöller stellt gemeinsam mit einer Fachjury das Talent von achtleidenschaftlichen Kreativ-Teams auf die Probe. Wer von ihnen wirdDeutschlands einfallsreichstes Einrichtungs-Duo? Wer überrascht mitungewöhnlichen Ideen und der kreativsten Umsetzung eines echtenEinrichtungsauftrags? Das beste Team hat im Frühjahr 2020 die Chance,seine Ideen umzusetzen und hierfür am Ende der Staffel einen Gewinnvon 10.000 Euro einzustreichen.... "Nur die Liebe fehlt" (AT): Menschen, die aufgrund ihrerextremen Lebenswelt oder eines außergewöhnlichen und zeitraubendenberuflichen Lebens bislang kein Glück in der Liebe hatten, bekommenin der Dating-Show im Frühjahr 2020 eine ganz neue Chance, endlicheinen festen Partner zu finden. Die Bewerber wissen nichts von derLebenssituation der Singles und lassen sich darauf ein, einengewissen Zeitraum gemeinsam mit ihnen zu leben, zu arbeiten,romantische Dates miteinander zu verbringen und sich am Endehoffentlich zu verlieben ...Und natürlich gibt es neue Staffeln der Reality-Erfolgsformate:"The Biggest Loser": Mit einer unfassbaren Abnahme von 101,4 Kilosetzte Gewinner Mario 2019 eine neue Bestmarke. Wer wird in dernächsten Gewichtskämpfer-Saison in seine Fußstapfen treten?Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und ihr Coach-Team führen dieKandidaten auch 2020 wieder an ihre Grenzen - und darüber hinaus. ImSpätsommer 2019 startet die siebte Staffel von "Das große Backen" mitEnie van de Meiklokjes, Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt,Christian Hümbs und zehn ambitionierten Hobby-Bäckern. Im Frühjahr2020 stehen wieder acht Prominente bei "Das große Promi-Backen" inder Prime Time an den Rührschüsseln. "Hochzeit auf den ersten Blick"geht in die sechste Runde: Wer findet diesen Herbst beim Blind Dateim Standesamt die große Liebe? Und wen führt "Julia Leischik sucht:Bitte melde Dich" wieder zusammen? Das SAT.1-Sozialexperiment"Plötzlich arm, plötzlich reich" geht im Herbst 2019 erneut der Fragenach, ob Geld wirklich glücklich macht: Familien mit gegensätzlichemfinanziellen Background tauschen eine Woche lang ihr Leben.INFOTAINMENT in SAT.1: Marktführer am Morgen und das Comeback der"akte"Um 5:30 Uhr geht's los mit dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen". DasMagazin war 2018 mit Abstand Deutschlands erfolgreichstesMorgenmagazin und kann auch 2019 mit starken Quoten bis zu 19,6Prozent Marktanteil glänzen. Informiert, innovativ, investigativ: Die"akte" startet im Herbst 2019 in eine neue Zeitrechnung. SAT.1produziert das Magazin-Flaggschiff mit einem neuen, eigenenRedaktionsteam in Unterföhring selbst.30 Jahre Mauerfall: Am 9. November 2019 feiert SAT.1 mit einemgroßen Prime-Time-Ranking "30 Jahre Mauerfall". Mit vielenprominenten Zeitzeugen - und den emotionalsten Mauerfall-Momenten ausdem weltweit einzigartigen Archiv von Spiegel TV.Best of Crime & Action: INTERNATIONALE SERIEN in SAT.1Diese Ermittler finden heraus, was die Zuschauer wollen: Im Herbst2019 kommt Alan Cumming als elitärer Psychologie-Professor undunnachahmlicher Paradiesvogel in der zweiten Staffel von "Instinct"zurück, um die bizarrsten Mordfälle des NYPD zu lösen. FrauenschwarmMichael Weatherly kann in der dritten Staffel "Bull" als brillanterProzess-Analyst immer noch jede Jury herumkriegen. Und "Mac" LucasTill hat auch in der dritten Staffel "MacGyver" (ab 23. Juli 2019)keine Angst vor gefährlichen Einsätzen - solange er ein SchweizerTaschenmesser und etwas Draht dabei hat. Nicht zuletzt kommen auchdie Teams von "FBI", "Navy CIS", "Navy CIS: LA" und "Hawaii Five-0"mit neuen Folgen zurück.Großes KINO in SAT.1: Träume für die ganze FamilieKino mit Herz für Groß und Klein: In "Willkommen bei den Hartmanns"(SAT.1-Kinokoproduktion, Herbst 2019) nehmen sich Senta Berger, ElyasM'Barek und Heiner Lauterbach auf amüsante Weise derFlüchtlingsthematik an. Mit "Vier gegen die Bank" (Herbst 2019)feiert Wolfgang Petersen seine Rückkehr ins deutsche Kino mit TilSchweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und MichaelHerbig. In der SAT.1-Kinokoproduktion "Lommbock" (Sommer 2019)erzählt Moritz Bleibtreu die Geschichte der Erfolgskomödie "Lammbock"weiter. Und Tom Beck und Jessica Schwarz spielen "Stadtlandliebe"(Sommer 2019). OSCAR® Gewinner Steven Spielberg verfilmte mit "BFG -Big Friendly Giant" (Herbst 2019) Roald Dahls Kinderbuch-Klassiker.Die "Ice Age"-Macher kümmern sich in "Ferdinand - Geht STIERisch ab!"(Herbst 2019) in gewohnt launiger Weise um Tiere, die noch nichtausgestorben sind. Kenneth Branagh macht aus Agatha Christies "Mordim Orient Express" (Herbst 2019) ein prächtiges Defilee der Stars,u.a. mit Johnny Depp, Penélope Cruz, Judy Dench und Daisy Ridley.Mitreißend und wunderschön: Emma Watson als Belle in derRealverfilmung des Disney-Märchens "Die Schöne und das Biest" (Winter2019).Aktuelle Informationen zu SAT.1, einen übersichtlichenProgrammkalender und Bilder zum Download erhalten Sie in derPresse-Lounge unter http://presse.sat1.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHDiana SchardtSVP Kommunikation/PR & Sprecherin SAT.1Tel. +49 89 9507-8020Diana.Schardt@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Tabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell