Unterföhring (ots) - SAT.1-Shows rocken den Sonntag: "The VoiceKids" glänz mit herausragenden 14,1 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre)und einem Jahreshöchstwert in der Prime Time (Vorwoche 12,5 Prozent).Insgesamt sehen 2,92 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahren) die vierteAusgabe der Blind Auditions. Mit einem weiteren Bestwert startetSAT.1 am Sonntag bereits in den Abend: "The Biggest Loser" legtebenfalls kräftig zu und trumpft mit 14,1 Prozent Marktanteil bei den14- bis 49-jährigen Zuschauern auf (Vorwoche: 12,5 Prozent).Das sind die letzten Kids, die sich in die Coach-Teams singen:TEAM "LARENA": Matteo (13, Wien/AT), Neha (8, Seeheim-Jugenheim),Sarah R. (13, Owingen), Samuel (13, Heidelberg), Natalie (14,Lauterhofen) / TEAM MARK: Michael (13, Faistenau/AT), Ashley (12,Issum), Ruben (14, Salach), Pia (10, Bad Lippspringe) / TEAM SASHA:Andreas (14, Bad Rappenau), Tara (14, Berlin), Zoe (14, Hamburg),Jacqueline (13, Oberhausen)"The Voice Kids" immer sonntags, 20:15 Uhr, in SAT.1Infos zu "The Voice Kids" und Bilder der Talente gibt es auf derPresseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceKids.deBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 27.02.2017 (vorläufig gewichtet:26.02.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell